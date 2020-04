El economista Jorge González Izquierdo señala que algunos bancos ya están cotizando los préstamos que otorgarán a las empresas al amparo del programa “Reactiva Perú”, mediante el cual el Banco Central de Reserva (BCR) inyecta efectivo a las entidades bancarias y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantiza los créditos bancarios. Sin embargo, sostiene que el costo de estos créditos sería más alto de lo esperado.

“Tengo entendido que algunos bancos están cotizando estos préstamos con un costo del crédito de entre 8% y 10%, cuando no debería estar por encima del 4%. No hay una justificación económica para que el costo sea tan elevado; están haciendo mal los cálculos”, dijo a Gestion.pe.

El costo del crédito incluye la tasa de interés y otros cargos que varían de acuerdo con cada entidad bancaria.

Como se recuerda, el MEF autorizó otorgar la garantía del Gobierno Nacional a las carteras de crédito que cumplan con las condiciones y requisitos para acceder al Programa Reactiva Perú por la suma conjunta de hasta S/ 30,000 millones. La administración de dicho programa estará en manos de Cofide.

La garantía cubre hasta el 98% del saldo insoluto del crédito otorgado, lo que dependerá del monto en cuestión.

“Una garantía por encima del 90% es una súper garantía, no hay motivos para que cobren un costo del crédito tan alto”, añadió González.

En su opinión, si los bancos otorgan préstamos con estos costos, solo se estará brindando una “ayuda recortada” a las empresas aquejadas por problemas de liquidez debido a la cuarentena establecida para mitigar los contagios por coronavirus. “Con costos de 8 o 10%, se va a usar muchos menos de S/ 30,000 millones. El costo debería estar en 2% o 3%”, manifestó.

Sin embargo, indicó que el Gobierno no puede imponer a los bancos una tasa o costo de crédito determinados, por lo que el BCR solo puede hacer una invocación a los bancos para que reduzcan sus tasas de interés y costos de crédito.

Una opinión similar manifestó el ex ministro de Economía Carlos Oliva, quien en una reciente entrevista con Gestión criticó las altas tasas que estarían imponiendo los bancos. “Ayer un amigo me llamó diciendo que le están ofreciendo al 10% de interés, eso me parece un exceso total, no hay manera, ojalá que haya sido simplemente un error de algún sectorista. Si termina en eso es pésimo. Esta medida es para que los clientes sigan vivos, no puedo tratar de aprovecharse de las circunstancias. Espero que se haya equivocado y que efectivamente sea del 2% o 3%”, expresó.

