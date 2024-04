Recordemos que en el 2023, el Perú incumplió con el límite del déficit fiscal al alcanzar el 2.8% del producto bruto interno (PBI), superando el “tope” establecido del 2.4%. Por lo tanto, el desafío que enfrenta el país es considerable pues el nuevo tope para 2024 es de 2% del PBI.

Adrianzén sostuvo que “se realizará una reducción gradual del déficit fiscal con el objetivo de que retorne al cumplimiento de sus reglas de mediano plazo (1% del PBI al 2026)”.

Durante su exposición en el Congreso de la República, el primer ministro explicó que para restaurar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo se hace necesario mejorar la recaudación tributaria, lo cual se conseguirá a través de una combinación de medidas de administración y de política tributaria.

“Se implementarán medidas para regular la tributación de los nuevos modelos de negocio basados en la economía digital, sin que ello implique desincentivar ni afectar el normal desenvolvimiento de estos negocios y en línea con las mejores prácticas internacionales”, indicó sin dar más detalles.

Hace unas semanas, Gerardo López Gonzales, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), manifestó que se tiene la propuesta de implementar la ”Tasa Netflix”, un impuesto destinado a las plataformas de contenido vía streaming, como parte de medidas para ampliar la base tributaria en el país.

Apuntan a las plataformas de streaming

En conversación con Gestión, el abogado tributarista, Jorge Picón, comentó que se trata de gravar a las plataformas de streaming, como Netflix, Max (anteriormente HBO Max), Amazon Prime Video, Disney+, Star+, entre otras y siempre se toca este tema “cuando falta dinero” en la recaudación.

Detalló que en el 2019, la Sunat había planteado que Netflix, Spotify y Uber pagaran impuestos a partir del 2020, pero no hay cómo cobrarlos. “En algún momento se habló que sería con la retención en la tarjeta de crédito de los usuarios al momento de pagar el servicio digital”, señaló.

Precisó que el perjudicado sería el usuario, debido a que se le trasladaría el costo del Impuesto General a las Ventas (IGV). Puso como ejemplo que si una de las plataformas digitales cuesta entre US$ 10 y US$ 12 al mes el impuesto que tendría que pagar al consumidor es US$ 2, aproximadamente, y la entidad financiera tendría que retenerlo.

Otro punto a tener en cuenta es que el banco cobrará una comisión por el tipo de consumo y eso puede ser más de lo que el Gobierno puede recaudar. “Eso ya pasó con el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) y otros esquemas, que han querido que la entidad bancaria se encargue y eso le va a salir más caro al usuario”, refirió.

Picón sostuvo que la solución es lo que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el impuesto mínimo global para que se pueda gravar a la matriz internacional y ahí se reparta a los países la recaudación.

Hace unos años, Sunat indicó que con el cobro de impuestos a las plataformas digitales se podría generar entre S/ 150 millones y S/ 200 millones al año.

“Gravar a los streaming no te moverá la aguja de la recaudación. El Gobierno debe apuntar a atacar la informalidad, que tiene más del 50% de la economía”, subrayó Picón.

Por su parte, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, sostuvo que es una medida un poco “impopular”, pero es la tendencia internacional de gravar los servicios digitales.

Sin embargo, mencionó que el foco de la recaudación debe ser en materia de administración tributaria.