El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó el otorgamiento de más de 1,600 Bonos Familiares Habitacionales (BFH), mediante la modalidad de Construcción en Sitio Propio, para las regiones de Áncash, Huánuco, Lima, Pasco y Junín. Ello con la finalidad de contribuir a la reducción de la brecha habitacional.

Para Áncash se han distribuido 406 bonos de este tipo, para Huánuco 275, en Lima son 421, mientras que en Pasco son 203 y Junín 340.

Estos forman parte de los 6,781 bonos Techo Propio que se destinaron a través de la segunda y tercera convocatoria, cuya inscripción inicia hoy miércoles 16 de octubre y culmina el 22 de octubre.

Los interesados pueden participar a través de las entidades técnicas autorizadas por el Fondo Mivivienda y que pueden conocer en esta página

En estas convocatorias se establecieron bonos diferenciados para 12 regiones, donde tendrán un valor adicional que va desde los 36,462 soles hasta los 38,625 soles; como es el caso de Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Cusco, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín y Pasco.

Las regiones que no estén comprendidas en esa lista accederán al bono regular de S/ 30,900, previa inscripción y validación de requisitos, tales como contar con un ahorro mínimo de S/ 2,317.50, no ser propietario de otra vivienda a nivel nacional, así como no haber sido beneficiado anteriormente con apoyos habitacionales del Estado, entre otros.

En ese sentido, para ambas convocatorias se han distribuido 233 bonos de este tipo para Amazonas, 217 para Apurímac, 198 para Arequipa, 184 para Ayacucho, 309 para Cajamarca, 150 para Cusco, 227 para Huancavelica, 466 para Ica, 497 para La Libertad y 339 para Lambayeque.

En Loreto son 377 bonos, en Madre de Dios son 40, en Moquegua son 88, en Piura son 558, en Puno son 139, en San Martín son 541, en Tacna son 154, en Tumbes son 91 y en Ucayali son 328.