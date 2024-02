En conferencia de prensa, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, afirmó que el propósito de esta reorganización busca “asegurar que los procesos dentro del ministerio se den de forma honesta, transparente y que además se cumpla con la idoneidad de todos los proyectos que se requieren para asegurar una mayor infraestructura”.

Los cambios no solo involucrarán a Provías Nacional, sino también al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentralizado), al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), al Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad) y a la Superintendencia de Transporte y Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

¿Qué se necesita reestructurar?

Para la ex titular el MTC, Paola Lazarte, más que una reestructuración del ministerio, se requiere de una reforma del Estado debido a que el problema de corrupción tiene que ver con los grandes y no tan grandes proyectos de infraestructura.

Lazarte afirma que no basta con cambios en los programas de infraestructura, sino que hay que cambiar todos los procesos.

“Una comisión organizadora básicamente lo que hace es emitir un informe y es papel. De mi experiencia, han existido muchas comisiones reorganizadoras y eso no da resultados . Más que proponer una comisión lo que se tiene que hacer es una reforma de Estado, pero para que se haga no depende de un ministro, tiene venir del más alto nivel y tener respaldo político y respaldo del Congreso para poder hacer esas reformas porque sino después van a ser obstaculizadas”, comentó a Gestión.

Asimismo indica que, teniendo en cuenta que el MTC es el que mueve mayor número de proyectos de infraestructura y mayor monto de infraestructura pública, más que una reorganización se necesita una reforma integral de la cartera. Para ello, señala, se requieren cambios al menos en la ley de contrataciones, de los sistemas conexos, así como una reingeniería de lo que es la red vial nacional y la red nacional departamental.

Contrataciones CAS

Uno de los problemas que identifica para la reorganización está relacionado a los recursos humanos y la forma de contratación en estos proyectos adscritos al MTC puesto que no sería fácil remover a este personal pese a que se evidencie que no han cumplido sus funciones.

“¿De qué te sirve hacer una reorganización si todavía tienes una ley, emitida por el Congreso que todavía hace que los CAS sean indeterminados? Es muy ineficiente para el Estado tener trabajadores CAS que actúen como personal nombrado. Y en Provías tienes mucho personal nombrado, ¿qué vas a hacer con ese personal? lo vas a rotar de función, pero van a seguir estando en la entidad”, explica Lazarte.

Ante esto, la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, señala que se deben hacer cambios en la forma en la que está estructurado todo el sector, la forma en que se designan y se escogen a los principales funcionarios de las entidades adscritas al MTC.

“No es un tema que se pueda solucionar con sacar una modificatoria al reglamento de organización y funciones y de algunos cuadros de personal y ya, creo que se tiene que hacer una reforma mucho más profunda con metas de corto, mediano y largo plazo orientadas a un objetivo”, sostiene.

Gaviño afirma que también se requiere generar un personal más meritocrático tanto en el mismo ministerio como en las mismas entidades y fortalecer la lucha anticorrupción.

Pero el problema no es solo con los recursos humanos, sino también con las contrataciones públicas. Lazarte indica que también es necesaria una reforma de la ley de contrataciones y evaluar si aún es pertinente seguir teniendo unidades ejecutoras como Provías Nacional y Descentralizado.

La ex ministra señala que no se tiene claridad sobre si ambos programas deberían ser reorganizados o eliminados para alcanzar el orden institucional eficiente, transparente y auditable que se busca.

“Provias descentralizado ejecuta muy pocos proyectos de infraestructura, es básicamente transferencias a gobiernos subnacionales por un mecanismo que viene regido por el Ministerio de Economía. Entonces hay que reevaluar si Provías sigue cumpliendo una función importante en el desarrollo de capacidad descentralizadas, si se debe continuar o no”, refirió.

180 días son insuficientes

El MTC ha establecido un plazo de 180 días para hacer la reorganización, tiempo que, para los especialistas, no bastaría para todas las medidas urgentes que se necesitan.

Lazarte afirma que el periodo es insuficiente si se quiere hacer una evaluación de los procesos o incluso si solo se buscan hacer cambios administrativos.

“ Si va a ser una reorganización administrativa me parece que puede quedar corto , lo que tiene que hacerse es una reforma técnica de si realmente estas entidades, unidades ejecutoras están funcionando, si que realmente se llega al objetivo, si es que tenemos contratos de conservación sin problemas de corrupción, si se cumplen con los contratos o no”, señala.

Por su parte, Gaviño estima que en 180 días lo máximo que van a poder cambiar es algunos temas de documentos de administración, de organización y funciones y de gestión. Sin embargo, afirma que un sector que se ha visto envuelto en tantos escándalos de corrupción necesita más que esos simples cambios en los documentos normativos.

“Esos 180 días darían espacio para que se hagan los primeros cambios que tengan que ver con la adecuación en documentos y gestión y en algunos perfiles profesionales, pero para todo el resto de medidas se requiere un tiempo más amplio”, añade.

Otros problemas

Fuera de los temas de corrupción, el ex titular del MTC, Enrique Cornejo señala que una reestructuración que se necesita es alinear el plan estratégico de desarrollo nacional y el plan de infraestructura para la competitividad con las tareas que le corresponde al MTC, pero advierte que se observan una falta de coordinación entre este y los otros ministerios.

Cornejo consideró que para que el MTC sea un gestor eficiente, se podría crear una agencia que haga ejecución de proyectos y que estos trabajen bajo condiciones de control simultáneo, que implica que la Contraloría esté presente en los proyectos.

“ El sistema como tal es un sistema que no ayuda . En Provias descentralizado que es donde se ha generado el problema todavía el tema es mucho mayor porque ahí tienes que estar conectado con los gobiernos subnacionales y ahí la institucionalidad de esa relación no es muy buena porque los gobiernos subnacionales, regionales y municipales lamentablemente están con bajísimos niveles de preparación y eficiencia para esa tarea”, señaló.

Lazarte coincide en que hay muchas iniciativas no articuladas y no conectadas entre sí, lo que da la impresión de que no hay una idea que es lo que se quiere en el tema de infraestructura en el país.

Por ello, la ex ministra señala que en realidad los proyectos de infraestructura deberían ser parte de un ministerio de obras públicas o de infraestructura y el MTC debería solo dedicarse a lo relacionado a transporte urbano, de personas, de carga y logística a nivel nacional.