Luego que a inicios de febrero el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señalara que existía incertidumbre en los inversionistas por venir país, este lunes señaló actualmente existe una ‘moderación’ en esa incertidumbre.

En ese sentido, indicó que existe una estrategia para atraer a los inversionistas desde el lado del MEF, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Cancillería, lo que implica un plan para reposicionar al país.

Precisamente, el MEF y el Mincetur lanzaron este lunes el plan “Con Punche Perú Turismo” que contempla una serie de acciones para reactivar el turismo tras las protestas registradas en el interior del país.

“Respecto a la incertidumbre, efectivamente, lo que sí siento es que hay una moderación de la incertidumbre. En el primer viaje internacional en Davos y Londres sentía que había mucha preocupación, mucha desinformación. En las siguientes reuniones en Nueva York sentí que la confianza en los inversionistas se mantenía, pero existían dudas. En el último viaje que hice la semana pasada también sentí un poquito de preocupación, pero hay una moderación. Eso es importante, la incertidumbre se está disipando, esto es clave para atraer la inversión”, señaló el ministro durante la presentación del citado plan.

Detalló que dentro de ese plan se contempla un proyecto para la devolución de IGV a los turistas extranjeros y la meta es tenerlo listo en dos meses.

“El equipo está tratando de acelerar y reducir el plazo lo más breve posible”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, señaló que las actividades de los ministros en el exterior fomentaron la tranquilidad y una pronta recuperación del turismo del país.

Y es que según detalló, el ingreso de divisas por turismo receptivo a Perú sumaron US$ 2,855 millones en el 2022 y se espera llegar a US$ 3,337 millones este año. Sin embargo, la cifra estimada para este se encuentra por debajo de los US$ 4,700 millones de lo alcanzado en el 2019.