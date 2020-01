El Ejecutivo evalúa exonerar del IGV (18% sobre el valor del servicio) a los alquileres de viviendas ofrecidas por las empresas, una medida que busca impulsar el desarrollo de edificios destinados al alquiler.

Así lo indicó a Gestión.pe el Gerente General del Fondo Mivivienda, Rodolfo Chávez. “Los promotores inmobiliarios están coordinando la propuesta con el Ministerio de Vivienda y el MEF”, subrayó.

Actualmente, si una persona natural pone en alquiler un inmueble para vivienda, el cobro de la renta está exonerado del cargo por IGV. Pero si una empresa (persona jurídica) pone en alquiler una vivienda, sí debe agregarle a la renta el cobro por IGV.

Marco del Río, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), refiere que por este motivo casi no se construyen edificios con departamentos destinados al alquiler.

“Al agregarle el IGV, el alquiler de una empresa hacia una familia resulta más caro. Por eso nosotros proponemos igualar la mesa y no encarecer al producto. La exoneración beneficiará a las familias”, señaló el ejecutivo a Gestión.pe.

Agregó que actualmente las empresas mayormente alquilan inmuebles a otras empresas, con el cargo de IGV.

“Pero en estos casos no hay problema pues la empresa que paga el alquiler con IGV no le afecta, pues luego lo recupera al usarlo como crédito fiscal. Esto no ocurre al alquilar a una persona. Entonces proponemos que solo cuando se alquile a una familia no se tenga que cargar con el IGV”, precisó Marco del Río.

Impulso a Renta Joven

El interés del Fondo Mivivienda en que se concrete esta medida se debe a que ello impulsaría las colocaciones del programa Renta Joven, el cual otorga un subsidio al alquiler de inmuebles.

Una de las trabas que viene reportando el programa es la escasa oferta formal de alquileres de viviendas que se puedan acoger al programa que inició en octubre del 2019.

Chávez explicó que a la fecha Renta Joven ha tenido tres convocatorias para acceder a los bonos (subsidios) y ya se han certificado a 3,000 personas elegibles que cumplen con los requisitos. Pero de ese universo solo 500 han accedido a una oferta de alquiler formal.

“No hay oferta formal de vivienda para alquiler como ocurre en otros países. En el Perú se ha desarrollado muy poco, no encuentras edificios que se construyan para alquilar. Las operaciones que se están dando son sobre todo individuales (alquileres entre personas naturales)”, refirió Chávez.

Al respecto, Marco del Río refirió que de darse la exoneración del IGV propuesta, ello sí alentaría a las empresas a desarrollar proyectos para el alquiler. Por ello confía en que el Gobierno tome pronto esta decisión.

Pago del IR

En el caso del Impuesto a la Renta (IR) por el alquiler de inmuebles, equivalente al 5% de la renta mensual, esta tasa es similar tanto para personas naturales como empresas.

No obstante, otra de las trabas para el desarrollo de Renta Joven es que la mayoría de alquileres entre personas naturales es informal, pues no pagan el IR y por lo tanto no pueden acogerse al programa.

Al respecto, Chávez recordó que uno de los objetivos de Renta Joven es incentivar la formalización del mercado de alquileres entre personas naturales, pero también indicó que se está evaluando la posibilidad de flexibilizar este requisito de alguna forma para que también puedan participar de Renta Joven.