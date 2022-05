Una preocupación de las últimas semanas -que ya se advertía desde fines del 2021- es que el Fondo Mivivienda (FMV) ya no cuenta con recursos para otorgar bonos habitacionales. El mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) había adelantado a Gestión, el mes pasado, que se necesitaba presupuesto adicional.

En este contexto, la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Cecilia Lecaros, mencionó que existe una necesidad de S/ 621 millones de demanda adicional para subsidios (Bono Familiar Habitacional, BFH, de Techo Propio; y Bono del Buen Pagador, BBP, de Mivivienda) hasta diciembre; esto durante el evento de balance del primer año de la Defensoría del Cliente Inmobiliario.

Asignación adicional 2022. (Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

¿En qué situación está? Lecaros dijo a este diario que Vivienda se encuentra en sustentación del proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que la siguiente semana se formalizará el texto ante dicho sector. Considerando -agregó- el tiempo que se tome el MEF en revisar y se siga el debido proceso, se espera que el proyecto de ley llegue a manos del Congreso de la República a finales de este mes.

Aunque el MVCS está a la espera de la luz verde del MEF sobre el monto, indicó que ya se argumentó la implicancia de estos recursos en la reactivación económica, los beneficios sobre las familias respecto a su calidad de vida, la planificación de la ciudad, restricción del territorio a las invasiones con la oferta planificada y la buena ejecución del presupuesto.

Además, la viceministra indicó que “el MEF sabe de la importancia de contar con estos recursos adicionales”.

Adelanto

Si bien ya se está trabajando en este proyecto de ley, ¿qué medidas se tomarán mientras se aprueba considerando que el FMV ya no tiene presupuesto para los subsidios de vivienda social?

Lecaros agregó que en el MVCS se ha hecho una redistribución de recursos interna para poder cubrir mayo y junio. El monto es de S/ 110 millones que se le va a otorgar -hacia la próxima semana- por un convenio de traspaso de recursos al FMV para poder cubrir el BBP y BFH.

Multianual

Esta situación de recursos limitados también se vio el año pasado, y se tuvo que pedir mayores presupuestos -teniendo impacto negativo durante el tiempo que se esperó a las transferencias-.

¿Qué frena que se le asignen mayores presupuestos al Fondo Mivivienda para bonos desde inicios de año?

La viceministra comentó que están trabajando en una segunda etapa con el MEF para que los subsidios habitacionales puedan ser considerados como proyectos de inversión y no gasto corriente.

“En este momento los subsidios no son considerados como proyectos de inversión. Si lo fueran, se podrían trabajar mejor estos conceptos para tener una continuidad en los recursos”, indicó. Esta segunda etapa también será sustentada en su momento frente al MEF.

Antonio Amico, presidente de ADI, refirió que es necesario tener un presupuesto multianual para los programas de Mivivienda y Techo Propio para eliminar el riesgo de que estos se queden sin fondos para brindar subsidios. “Ambos programas se deben dejar de percibir como un gasto para pasar a verlos como una inversión necesaria para cerrar las brechas existentes en el sector. Solo el programa Techo Propio retorna al Estado 2.5 veces lo invertido”, dijo.

En la misma línea, ASEI comentó que “el presupuesto no está cubriendo la totalidad del crecimiento de bonos que la demanda está requiriendo (...). No se puede hacer vivienda social porque no hay bonos. El FMV no tendría que estar viendo por un incremento de presupuesto. Eso es un mal mensaje para los inversionistas. La estabilidad del sector es imperativa. Lo que debe existir es una correcta medición de la necesidad de bonos y tener el presupuesto asignado desde inicios de año”, dijo.

Un nuevo producto para vivienda de alquiler

El Bono de Arrendamiento de Vivienda (BAV) -ex Renta Joven- no tuvo el impacto esperado. Por ello, ahora el MVCS se encuentra trabajando en un nuevo producto para la vivienda de alquiler. Se pretende alcanzar un subsidio de arrendamiento que permita la incorporación financiera, ahorro y futura adquisición de una propiedad, e incluya incentivos a la producción de vivienda.

Al respecto, la viceministra del sector, explicó a Gestión que se ha venido trabajando con algunas inmobiliarias una nueva figura. “En esa conjunción de ideas, de armar el producto, hemos visto que hay unos temas de impuestos que deberíamos revisar para el tema del producto de vivienda en alquiler; y sumar Renta Joven”, dijo. El proyecto aún debe ser coordinado con el MEF, por el tema tributario.

LAS CLAVES

2022. En lo que va del año, se han desembolsado 16,188 bonos por S/ 500 millones (S/ 61 millones del BBP, S/ 266 millones del BFH Adquisición de Vivienda Nueva y S/ 174 millones del BFH Construcción en sitio propio).

BBP. La viceministra Lecaros recordó que se actualizó hace unos días el valor del Bono del Buen Pagador (BBP) de Mivivienda, y que está pendiente el nuevo cálculo del valor de la vivienda para Techo Propio Adquisición de Vivienda Nueva.