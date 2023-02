El Congreso de la República ha planteado una nueva propuesta para autorizar el retiro de fondos de las AFP este año por hasta S/ 19,800 (4 UIT), una iniciativa que fue calificada como “populista” por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras.

Explicó que la pandemia del COVID-19 era un contexto de emergencia en donde la población necesitaba atender gastos urgentes relacionados a la salud, por lo que hoy “no es el contexto adecuado para seguir retirando (los recursos de la AFP)”.

Respecto a si el MEF observará o no dicha iniciativa legislativa -en caso sea aprobada- indicó que ello corresponderá a la presidenta Dina Boluarte.

“(Respecto a) observar o no (el retiro de AFP), el Ministerio de Economía como corresponde emitirá su informe, advertirá los riesgos que esto significa, los costos potenciales para el Estado. Esta medida no beneficia ni a los más vulnerables ni a las mypes. Es una medida populista y lo que hace es: simplemente patea un problema de 10 años, es usar los recursos hoy y que pase lo que tenga que pasar en 10 años y el Ministerio de Economía tiene que ser claro en advertir estos riesgos. Al final, la observación de la norma, en caso se apruebe, es una decisión de la presidenta (Dina Boluarte). En mi caso como ministro de Economía me toca explicar, advertir los riesgos, es una medida negativa”, señaló el ministro durante la presentación del plan “Con Punche Perú Turismo”.

Agregó que como punto número uno, actualmente millones de personas tienen saldo cero en su cuenta de AFP; dos, habrá un cambio importante demográfico que considerar; y tres, la economía peruana empieza a recuperarse. En ese sentido, dijo que el nuevo retiro no ayudará a los más vulnerables.

“¿Qué economista serio está a favor de retirar la AFP en este momento? En Chile se quiso hacer algo similar y el Congreso rechazó la propuesta porque entendieron que ya las circunstancias eran diferentes y lo mismo está pasando en el Perú, por eso es una medida negativa”, detalló.

De igual manera, indicó que al hacer algunos números, se conoce que en general las personas que tienen una cuenta de AFP son personas de ingresos medios e ingresos altos. “En ese sentido, esto (el retiro) no va a favor de la pymes, no va a las personas de menores ingresos, más bien, esto genera problemas importantes en el largo plazo”, dijo.

En esa línea, indicó que también complica al país en términos de la política fiscal debido a que se debe salir a hacer operaciones de manejo de pasivos (deudas).

Nueva propuesta en marzo

Respecto a la propuesta de reforma de pensiones anunciada el año pasado, el ministro Contreras indicó que como MEF se viene socializando la iniciativa a nivel de los sectores (ministerios) y consideró que esta tiene que ser una propuesta consensuada. Así, estimó que la iniciativa será presentada en marzo próximo.

“Yo espero que ya en marzo podamos presentar la propuesta . Inevitablemente esta propuesta va a tener un costo fiscal importante, pero necesitamos hacer una reforma de pensiones, sino, lo que vamos a enfrentar en los próximos 10 años es un costo fiscal altísimo sin reforma”, sostuvo.

Indicó que existe una serie de propuestas sobre AFP, tal como la reciente anunciada por la Asociación de AFP y otra presentada por la Comisión del Congreso.

Sin embargo, dijo que en realidad la solución al tema de las pensiones no solo pasa por reformar el sistema, porque en realidad “tener una pensión en el Perú es un lujo”.

“El porcentaje de personas que reciben pensiones es bajo comparado al resto de la región, entonces (la reforma) tiene que ir acompañado de medidas que ayuden e incentiven a formalidad. Por eso es que dentro de la delegación de facultades también habíamos planteado la reforma del régimen tributario para las mypes, desafortunadamente no fue aprobada, pero vamos a ir por la estrategia de un proyecto de ley de forma que esto pueda ser discutido”, apuntó.