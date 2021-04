La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, aseguró que hasta el momento solo el 35% de las empresas del conglomerado de dicho nombre se encuentran operativas y pueden aprovechar parcialmente la campaña del Día de la Madre, pues las demás no han logrado reactivarse tras la cuarentena de febrero y los días de paralización de Semana Santa.

“Estamos en plena campaña del Día de la Madre y hasta el momento más del 65% de los empresarios no han podido reiniciar sus actividades después de la cuarentena de febrero y de los cuatro días de cierre de marzo”, dijo en entrevista con RPP.

La gravedad de esta situación, sostuvo, se encuentra en que Gamarra es el eslabón más importante del rubro de confección y venta de ropa en el país, pues un millón de familias a nivel nacional dependen del buen funcionamiento de este emporio.

“Entonces, hasta este momento estamos al 35% del reinicio de actividades y estas empresas, estos microempresarios son los que han apostado todo lo que han podido por la campaña del Día de la Madre y el resto está tratando de recomenzar”, expresó.

Las nuevas restricciones impuestas en la capital, que pasó a ser calificada de riesgo extremo, empeoran esta situación, señaló. Por ello, consideró que se verá afectada no solo la campaña del Día de la Madre, sino también la del Día del Padre. Entre ambas concentran más del 40% de la venta anual, aseguró.

“Esto significa afectar casi la mitad de la venta anual, significa perder otra vez más de S/ 2,000 millones en el año y eso no es justo porque recae en los puestos de trabajo y en los impuestos”, expresó.

En esa línea, afirmó que en Gamarra se respetan los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios de COVID-19 y que el verdadero problema se encuentra en los alrededores, en el comercio ambulatorio.

“En estos días, el comercio ambulatorio ha invadido por completo y no hay nadie que lo pare. Hemos pedido que el gobierno central intervenga, ya que La Victoria y Lima no mueven un dedo y no tienen la capacidad de controlarlo, y seguimos esperando. Van un día, un grupo de policías, y no vuelven más. Eso no funciona”, expresó.

Añadió que si bien sostienen diálogo con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, y le han expuesto sus propuestas, en el Consejo de Ministros estas no han sido consideradas.

“Seguimos esperando una respuesta para la reactivación económica, pues la gente no se reactiva porque no tiene capital de trabajo y no estamos pidiendo regalos, sino los préstamos de Reactiva y de FAE-Mype y salvaguardas, algo en lo que el gobierno hasta ahora ha decidido darnos la espalda”, manifestó.