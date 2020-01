A partir de diciembre del 2019 las ventas en el emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito La Victoria, empezaron a mostrar señales de mejora con la llegada de familias quienes realizaron sus compras de fin de año.

Así, continuando con este escenario positivo, los comerciantes de Gamarra han elaborado un Plan Anual 2020 con miras a repotenciar este conglomerado textil.

En conversación con Gestión.pe, la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, explica que una de las estrategias de dicho plan es lanzar su propia plataforma de E-Commerce (Comercio electrónico) a fin de acercar la oferta comercial a los clientes.

Según dijo, entre marzo y abril de este año esta plataforma ingresará a un periodo de prueba, la cual permitirá la compra de productos con tarjeta de crédito y débito.

“Estamos desarrollando nuestras propias plataformas, no existe una plataforma así en el Perú, no hay ninguna plataforma que colme todas nuestras necesidades como emporio comercial, entonces eso estamos desarrollando para nosotros. Será una plataforma especializada solo para Gamarra y se va aceptar tarjetas de crédito, débito, al nivel de las mejores plataformas de moda del mundo”, sostuvo Saldaña.

Agregó que este canal de venta digital está enfocado en el cliente que no puede ir a Gamarra a realizar sus compras, principalmente por la distancia. En esa línea, indicó que a través de la nueva plataforma se podrá encontrar todo tipo de producto, no solo ropa, si no, telas, zapatos, carteras, entre otros.

Recuperación 2020

Saldaña indicó el año pasado las ventas en Gamarra reportaron una caída de 8%, en tanto para el 2020 se espera revertir esta contracción y empezar el camino para llegar a los S/ 6,600 millones de facturación que se alcanzaba en el 2016.

De este modo, indicó que actualmente los comerciantes trabajan en la campaña Primavera Verano 2020, luego inicia la Campaña Escolar y posteriormente empieza la campaña por el Día de la Madre.