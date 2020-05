Los casi dos meses de cuarentena que se viene acatando por disposición del Gobierno para contener el coronavirus en el país representó medio año de pérdida en cuanto a la facturación del emporio textil de Gamarra, ubicado en La Victoria.

Gamarra realizaba ventas anuales por S/ 6,000 millones, en tanto no realizar operaciones desde el inicio del Estado de Emergencia (16 de marzo) a la fecha ha generado una pérdida de S/ 3,000 millones, indica a Gestión.pe la coordinadora de empresarios del emporio comercial de Gamarra, Susana Saldaña.

Precisa que el cierre de galerías durante los meses de marzo y abril implicó la pérdida de la campaña del Día del Madre 2020 y la campaña de invierno, en tanto, similar panorama se prevé para la campaña de 28 de julio.

Así, antes que llegara la pandemia al país, en enero de este los empresarios ya habían anunciado su ingreso a la digital y el lanzamiento de su propia plataforma e-commerce (comercio electrónico), cuyo periodo de prueba estaba prevista a realizarse entre marzo y abril de este año. Para inicios de año la plataforma digital aún no se tenía el nombre, pero ahora Gamarraperu.pe se lanzará en medio de las restricciones establecidas para contener el avance del Covid-19.

“Será una realidad al fin (el portal web). Entre marzo y abril lo lanzábamos en periodo de prueba, una primera etapa, pero nos agarró el coronavirus, así que ahora va a ser una prueba sobre la marcha”, sostuvo Saldaña al precisar que la plataforma será de uso gratuito solo para las 31,900 empresas que alberga este emporio.

Sostiene que actualmente no se tiene fecha concreta para abrir las puertas de Gamarra el público y no se espera la llegada de ellos aun cuando se levante la cuarentena (24 de mayo), por lo que la plataforma digital se convierte en una alternativa para que los empresarios de este centro comercial puedan liquidar las prendas que quedaron y empezar a promocionar la nueva producción, que incluye implementos de protección contra el coronavirus, como mascarillas y enterizos.

Lo pendiente

La representante de los empresarios de Gamarra señala que a la fecha la plataforma digital ya está diseñada, en tanto queda pendiente tres puntos clave, los cuales se espera que estén listos en menos de 30 días, es decir, antes de la mitad de junio próximo.

El primero está vinculado a la recopilación de la información por parte de las empresas, de manera que están en pleno proceso de ‘subirla’ al citado portal.

Luego, se trabaja en la pasarela de pagos para iniciar la venta de los productos. Saldaña indica que se aceptará las compras con tarjetas de crédito y débito, transferencias o depósito, y no se considerará el pago con efectivo a fin de evitar más contagios por coronavirus.

El tercer factor es la entrega del producto. Actualmente se viene identificando a la empresa que realizará el servicio courier y en este caso se busca que sea una empresa dedicada exclusivamente a la entrega de productos textiles de Gamarra. Sin embargo, independientemente el proveedor de Gamarra podrá elegir entre este servicio courier o un servicio propio de su empresa.

“La idea es tener a Gamarra de forma online, entonces, no es solo prendas, si no, telas, elásticos, agujas, broches, cierres, cintas o telas. La idea es que los servicios de Gamarra se puedan encontrar en esta plataforma web, por ejemplo, a los talleres de servicio que hacen bordados y estampados, que si se quiere estampar una docena de polos como antes se hacía y se podía ir, en esta etapa (de reactivación) no se va a poder, pero sí a través de esta plataforma”, explicó.

De este modo, una vez afinado los puntos mencionados, se tiene todo listo para el lanzamiento oficial de la plataforma digital del emporio de Gamarra.