Dentro de los planes que tiene el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, se encuentra la implementación de un Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) que estará ubicado en esta zona.

Así lo adelantó a Gestión.pe la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, quien explicó que para esta iniciativa se viene trabajando de la mano con el Ministerio de la Producción (Produce).

Un CITE tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las normas técnicas, las buenas prácticas y otros estándares de calidad e higiene que permita a los productores de cualquier rubro, desarrollar productos de mejor calidad para llegar a mercados nacionales e internacionales.

En este CITE, además, trabajan de manera articulada el Estado, la academia y el sector privado. De este modo, Saldaña indica que actualmente se encuentran en la etapa de identificar en qué zona estará ubicado el CITE Textil y Confecciones de Gamarra.

“Estamos justamente trabajando en ese proyecto y ya se está avanzando. Se están sumando grandes e importantes actores, universidades muy importantes y esperamos que este año podamos ver nacer esto que se ha esperado por muchos años y que va a ser un antes y después en cuanto a transferencia tecnológica”, dijo.

Precisó que el sector textil en Gamarra requiere de diversos procesos tecnológicos, de manera que el CITE buscará cubrir tres aristas: producción, diseño y comercialización.

La estrategia

Sumado al lanzamiento de su propia plataforma de E- Commerce, Gamarra continuará este año con la estrategia “Gamarra Outlet” la cual se realizará en Lima y provincias.

En tanto, en el interior del emporio, también se tiene planeado entre 12 y 14 actividades, la cual incluye realizar campañas de ‘cierra puertas’, '2x1′ y descuentos de 50% en diversas prendas de vestir.

Saldaña indica que si bien durante años en la mente del cliente quedó el pensamiento de que Gamarra no era segura, ello en realidad no ha sucedido y no existe riesgo alguno.

“El único riesgo que puede correr (el cliente) es que le guste el producto. Gamarra ya no es como antes, tenemos miles de productos y se podrá escoger no entre uno o tres marcas, acá hay más de 10,000 marcas para su talla y bolsillo”, sostuvo.