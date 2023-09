Repatriar los capitales que salieron del Perú durante el periodo de mayor incertidumbre política va a requerir grandes cambios estructurales en la economía y la confianza empresarial. Así lo expresó Daniel Velandia, Director Ejecutivo de Research y Economista Jefe de Credicorp Capital en el marco del Investor Conference 2023.

“La pata positiva es que dejaron de salir recursos. En particular, Chile y Perú han visto repatriación. La plata que se fue no va a volver en un buen tiempo. Pensar que a Perú van a regresar los US$ 20 mil millones de dólares, será por lo menos en 5 o 10 años, hasta que haya un gran cambio estructural en la economía y la confianza regrese a lo que era antes. Eso demora mucho”, señaló Velandia.

Explicó también que el “divorcio” entre la economía y la política en el Perú se ha venido rompiendo en los últimos años. El factor de incertidumbre política es la razón por la que la economía peruana no rebotó como sus pares regionales después de la pandemia.

“Aun con la posibilidad de hacer un catch up, está muy por debajo de lo que observamos en otros países. Hasta Argentina supera a Perú en actividad económica tras rebote”, indicó.

Cuando se comparan los niveles de actividad económica de Chile, Colombia y Perú con respecto a los niveles pre pandemia, Colombia está 9% por encima; Chile, 6% y Perú, 1%.

Considera, además, que el ruido político también ha tenido impacto en la reducción del PBI potencial. “El cúmulo de años de estancamiento político está pasando factura muy grande en el crecimiento peruano. Hace diez años se estimaba que el crecimiento potencial del Perú estaba en un rango entre 5% y 6%. En Colombia o Chile la estimación estaba entre 4% y 4.5%. Esto fue antes de la caída estructural en precios de los commodities del 2013. Hoy, cuanto se estima el crecimiento potencial, en Chile, Perú y Colombia es lo mismo, o sea entre 2.5% y 2.8%. ¿Cual fue el que más cayó? Perú”, sentencia Velandia.

La situación ahora es mucho más estable que hace unos meses, lo cual se refleja en las expectativas de los mercados. “Hace un año el mercado le daba mucha probabilidad que países como Chile y Perú perdieran dos o tres niveles. Ahora ya no se cree que vaya a haber movimientos en la calificación. Tendremos una recuperación cíclica. Hay espacio para un optimismo moderado en el 2024 y 2025″, concluyó.





