En entrevista con Gestión, Saúl del Real, director de Soberanías de Fitch Ratings , señala que en el país existe una gran inestabilidad política, que impacta en la macroeconomía y el resultado es una menor inversión privada.

Del Real menciona que la calificación -por estar en perspectiva negativa- tiene un poco más de riesgo a la baja, pero se deben monitorear una serie de factores.

-Perú está en recesión, ¿cómo evalúa el panorama en este contexto?

La economía del Perú entró en recesión después que el producto bruto interno (PBI) cayó en el primer y segundo trimestre de este año. La caída registrada fue por causa de una baja de la inversión privada y el consumo , que se debió por la continua incertidumbre política y las protestas en el comienzo del año. Además, el fenómeno climático afectó a las industrias claves, como sectores de pesca, construcción y agricultura.

-¿Cuál es su proyección del PBI para este año?

El impacto negativo fue mermado, un poco, por la producción de cobre que ha aumentado por efecto de la mina Quellaveco. Ahora esperamos solo un crecimiento de 0.3% (para el 2023), a diferencia de lo que proyectábamos en abril, que era 1.8%.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó en agosto último un crecimiento de 1.1% del PBI para el 2023 es su Marco Macroeconómico Multianual (MMM), pero con los sucesos, tuvo que reconocer que Perú está en recesión.

Es una buena señal ese reconocimiento (del MEF) que la economía no ha crecido como se esperaba, pero, por otro lado, el Gobierno está intentando alentar la actividad económica con sus programas de reactivación como Con Punche Perú, por ejemplo. Es bueno que estén más en línea con la perspectiva del mercado, con los analistas privados.

-El Gobierno reafirma que este año se cumplirá con las reglas fiscales, es decir, entre otros, que el déficit fiscal no superará el 2.4% del PBI, ¿qué estimación tienen en Fitch?

Esperamos un déficit fiscal del 2.6% del PBI este año. Está un poco por encima de la regla fiscal que se tiene de 2.4% del PBI, pero hemos visto que el Gobierno estuvo bajando el gasto público, entonces, sí puede haber una mejora. Aún así, esto no está en nuestro escenario base por el momento.

-¿Superar el “tope” del déficit fiscal tendría un impacto?

Hablamos de décimas y no creo que el Gobierno se vaya a desviar masivamente de la regla fiscal. Nosotros revisamos las reglas fiscales en el tiempo, un año que no esté en línea con su regla fiscal quizás no impacte significativamente nuestras perspectivas, pero un periodo de tres años sería más preocupante si vemos un desvío grande en cuestión de las reglas fiscales . También, tenemos que considerar cómo impacta esta tendencia a los niveles de deuda.

-Hay analistas que mencionan que la regla fiscal no se llegaría a cumplir al 2026, ¿cuáles son sus perspectivas?

Creemos que será un desafío para el Perú llegar a un déficit fiscal del 1% en los próximos tres años y es algo que estamos monitoreando. Una de las fuerzas de la calificación del Perú es el nivel de deuda moderado con 34% en comparación al 55% del promedio de la clasificación BBB. Algo clave sería ver cómo evoluciona el déficit en los próximos años y también cómo impacta la carga de deuda.

-¿El Perú mantiene su fortaleza macrofiscal?

La parte fiscal es una fuerza. En cuestión de lo económico, vemos que la actividad está siendo más impactada por la incertidumbre política que estuvo subiendo en los últimos años y eso puede repercutir en el crecimiento potencial del país . Eso es algo que evaluamos, así como el impacto a la inversión privada, (si su caída) es transitoria en el 2023 o continuará en el 2024. Hay varios temas que son parte de lo que uno contempla el lado macroeconómico.

Desde 2018 hemos visto un debilitamiento en la estabilidad política. Desde ese tiempo han pasado seis presidentes, de los cuales cinco no han terminado sus mandatos, más de 100 reorganizaciones de Gabinete y tres Congresos. En contraste con lo que se vio antes del 2018, este aumento de inestabilidad política está impactando más directamente a la macroeconomía y esto está resultando en una menor inversión privada y por ende puede seguir impactando el ritmo de crecimiento económico.

Saúl del Real, director de Soberanías de Fitch Ratings.

-Con un deterioro de la gobernanza, ¿el contexto político podría dañar el potencial de crecimiento de la economía?

La calificación la firmamos en BBB con perspectiva negativa y lo negativo refleja un alto nivel de la incertidumbre político en el Perú y un mayor deterioro de la gobernanza que han afectado a la inversión privada y están impactando las perspectivas económicas.

El contexto político podría dañar el potencial de crecimiento en el mediano plazo y conducir el cambio hacia una política más expansiva para apoyar la economía y abordar el descontento social. Si esa trayectoria continúa y hay un impacto más grande en el tema fiscal, esto pudiera perjudicar la calificación de BBB.

¿Hay riesgo de rebajar la calificación del Perú?

Tenemos esta perspectiva ya por un año, entonces, tenemos algo de tiempo para resolver. Lo que seguiría por definición, pueden ser dos cosas: o se resuelve la perspectiva y se baja la calificación a BBB- o se estabiliza en BBB. Pero, la calificación por estar en perspectiva negativa hay un poco más de riesgo a la baja.

-¿En qué posición nos encontramos con los pares de la región?

En cuestión de la parte fiscal, Perú tiene una posición favorable en términos de déficit fiscal en comparación a sus pares regionales, incluyendo México y Colombia; no es en el caso de Chile. Pero, algo que no es una fortaleza con varios de los pares de la región es la cuestión de gobernanza y esto sí podría tener un impacto en la trayectoria de la calificación.

-¿Cuál es su proyección de la economía peruana para el 2024?

Esperamos un crecimiento del 1.9% para el 2024 a medida que la actividad se recupere, dado a los bajos efectos de base del 2023. Esperamos recuperación de las industrias claves que tuvieron un impacto este año como la pesca, pero siguen riesgos a la baja debido a un impacto de El Niño más grande de lo que se espera y también un crecimiento global más lento, en particular en China.

-El Gobierno peruano anunció nuevos shocks de inversiones, ¿será suficiente para reactivar la economía?

Creemos que las medidas pueden ayudar, pero quizás esto tome un poco de tiempo para traducirse en inversión privada más alta . Lo que sí está apoyando la actividad económica son las transferencias en efectivo que han sido parte de Con Punche Perú. Sí vemos algo de efecto en ese tema, pero en la inversión privada, como mencioné, tomará un poco más de tiempo para materializarse.

-¿Cuánto tiempo prevén la recuperación de la inversión privada?

La recuperación de la inversión privada es un tema que estamos evaluando. Para nosotros, es importante evaluar la tendencia de la inversión en el mediano plazo más que en un año estático. Hemos visto que el 2023 está impactado en cuestión de inversión privada, entonces, necesitamos ver cómo se recupera en el 2024. La tendencia que veamos el próximo año nos ayudará a formar nuestras expectativas para el 2025.

-¿Qué señales debe dar el Gobierno para recuperar la confianza empresarial?

Un factor importante es la gobernanza porque en los últimos años hemos visto un deterioro, por inestabilidad política e ineficacia del Gobierno. Vemos que este debilitamiento puede ser difícil de revertir en el corto plazo. Sin embargo, creemos que en el mediano plazo puede haber mejoras en gobernanza si hay progreso en medidas que aumenten la estabilidad política, resulten en una presidencia más estable, o fortalezcan las instituciones . Esto pudiera tener un impacto positivo sobre la confianza empresarial.

-¿Hay riesgo para más salidas de pensiones privadas?

Sí, hay un riesgo (de más salida) y el impacto es a la capacidad del Gobierno para continuar financiándose en el mercado local y tema de gastos fiscales. Desde la pandemia hubo varios retiros de pensiones que han totalizado como el 7% del PBI, lo que provocó impactos. En primer lugar, la dependencia del Perú de inversionistas extranjeros para financiar la deuda pública, que ha aumentado notablemente.

Desde el 2019, la deuda pública en moneda extranjera ha aumentado casi 20 puntos porcentuales y llega hasta el 51%, esto no es muy favorable con la media que tiene la clase BBB que está en el entorno del 28%. En segundo lugar, muchas personas han eliminado por completo sus ahorros para pensiones y esto puede generar presiones para aumentar el gasto público en el futuro.

En el Congreso de la República hay varias propuestas que pudieran impulsar un nuevo retiro de pensiones y esto puede continuar con la erosión de los capitales domésticos y también tener un impacto fiscal en el tiempo.

