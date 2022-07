La incidencia de la pobreza multidimensional entre los emprendedores del Perú es del 32.7%, según un estudio realizado por Financiera Confianza entre sus clientes, junto a la Fundación Microfinanzas BBVA y al instituto SOPHIA Oxford.

“Podemos afirmar, con una fiabilidad del 95%, que la verdadera proporción de emprendedores que vive en un hogar en situación de pobreza multidimensional se sitúa entre el 30.7% y el 34.6%”, señaló la entidad.

El estudio contempla tres grandes grupos para determinar si se está en pobreza multidimensional, los cuales están vinculados a educación, salud y vivienda. Los resultados señalaron que las principales carencias en los hogares de los microemprendedores peruanos vulnerables son el saneamiento (que afecta al 39% de los hogares) y materiales de vivienda (38%).

Otros puntos a destacar en los resultados es que el 29% de los microemprendedores viven en hogares con carencia respecto al número de años de escolarización (hogares cuyos miembros pueden no haber finalizado sus estudios escolares), el 22% no tiene acceso a internet, y el 28% de la muestra vive en un hogar donde al menos una persona no tiene seguro de salud.

“El nivel de ingresos es solo una arista. Si se quiere trabajar más allá con respecto al bienestar se tienen que abordar más dimensiones. Se ha desarrollado esta medición para entender las carencias de los emprendedores en sus hogares. La pobreza multidimensional afecta a 3 de cada 10 emprendedores, por brecha de saneamiento, materiales de construcción, tenencia de seguro de salud y educación”, dijo Ana Cecilia Akamine, gerente general de Financiera Confianza.

Fuente: Financiera Confianza

El estudio destaca que los emprendedores que viven en zonas rurales tienen mayores probabilidades de encontrarse en situación de pobreza multidimensional que aquellos que viven en zonas urbanas.

Asimismo, si se desglosa por región, los resultados sugieren que la Costa y Lima tienen un menor nivel de pobreza, mientras que la Selva y Sierra exponen una incidencia más elevada.

“Casi la mitad de los emprendedores en la pobreza que atiende Financiera Confianza padece de tres carencias, lo cual significa que para superar esta situación no solo requieren incrementar su generación de ingresos por encima de S/378 para cubrir los gastos de cada miembro del hogar al mes, sino también superar alguna de estas carencias más cualitativas gracias a este incremento en sus ingresos. La situación más crítica es la de un grupo de clientes cercano al 7% que experimenta seis o más carencias en simultáneo”, resaltó Akamine.

Fuente: Financiera Confianza

Un problema más difícil

Según indicó el estudio, 1 de cada 5 adultos entre 18 y 64 años (incluidos los emprendedores en la financiera y los miembros de su familia), no alcanzaba el número de años de escolarización establecido por el sistema educativo.

“Más de la mitad de los adultos con esta carencia tiene 35 años o más, con un promedio de 2.6 años de escolarización acumulados a lo largo de su vida. Esto corresponde a menos de la mitad de los seis años correspondientes al nivel primario de la educación básica”, precisan los resultados.

Al respecto, Stephanie García Van Gool, directora de Medición de Impacto y Desarrollo Estratégico de Fundación Microfinanzas BBVA, mencionó que este es un problema más complejo para abordar si se piensa solo en créditos, sino que se necesita involucrar al sector privado y público.

“La dimensión de educación es mucho más difícil de abordar, pues involucra a las políticas educativas del país. Resalta que personas mayores tienen un nivel educativo, pero también hay una proporción importante de jóvenes. Uno de cada dos clientes (emprendedores) nuevos que tenemos es joven. Perú es un país en donde los jóvenes están más presenten en temas de emprendimiento. Por lo tanto es absolutamente clave que los acompañen respecto a esta carencia, pero es una labor conjunta”, anotó.