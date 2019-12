El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) continuará trabajando con familias dedicadas a la agricultura en zonas rurales de extrema pobreza del país, por al menos cinco años más. Como parte de esta labor, buscará acercar su oferta a los mercados por medio de aplicaciones (App).

En el primer trimestre del 2020 iniciaría la ejecución del proyecto “Avanzar Rural”, con el que impulsará y cofinanciará planes de negocio de estas familias en las regiones de San Martín, Amazonas, Cajamarca y Lima. Este puede considerarse la continuación del proyecto Sierra y la Selva Alta, que empezó en el 2014 y concluirá a fines de este mes.

La directora regional para América Latina y el Caribe del FIDA, Rossana Polastri, señaló que en el nuevo proyecto requerirá una inversión de US$ 71.4 millones y beneficiaría a unas 60,000 personas. El Gobierno invertirá US$ 41 millones, FIDA brindará un financiamiento de US$ 24 millones y los beneficiarios contribuirán con US$ 6 millones.

En el despliegue se buscará cubrir aquellas debilidades que se apreciaron en el desarrollo de los negocios rurales durante la ejecución del proyecto Sierra y la Selva Alta. Si bien el nuevo programa se desarrollará en las mismas regiones que este, se buscará abarcar distintas zonas en ellas.

“En el diseño (de Avanzar Rural) lo que hemos visto es que algunas de esas cosas que haría falta cubrir y que están en nuestras manos, las queremos aplicar, por ejemplo el tema de la provisión de servicios financieros, es algo en lo que hemos puesto mucho énfasis”, manifestó.

Por su parte, Jesús Quintana, representante del FIDA en Perú, sostuvo que también se invertirán esfuerzos en obtener soluciones tecnológicas para mejorar la productividad de estos agricultores.

“Estamos trabajando con las Fintech y las Agritech, que son cosas que queremos llevar, sí o sí, queremos ver cómo la tecnología podemos ponerla al servicio de los pobres rurales, que no se quede solo con nosotros, con los que vivimos en Lima o los que viven en las ciudades más privilegiadas”, comentó.

En esa línea, el FIDA ha encargado a programadores tecnológicos desarrollar una aplicación que permita conectar a los agricultores familiares con los mercados. “Se trata de desarrollar un App que haga que el que está vendiendo leche o huevos pueda utilizar la tecnología para abaratar costos, ahorrar en intermediarios. Que los pequeños agricultores estén conectados con los mercados a través de las App es un modelo que vamos a llevar a este proyecto nuevo”, agregó.

Según el FIDA, el proyecto Sierra y Selva Alta logró duplicar los ingresos económicos de las familias agricultoras beneficiadas en cuatro regiones del país, en donde se cofinanciaron 1,167 planes de negocios rurales.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tiene como objetivo proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para promover el progreso económico en las zonas rurales más pobres, principalmente a través de mejoras en la productividad agrícola.