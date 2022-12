“Una vez más, la comunicación de la Fed ha contribuido a una volatilidad indebida en los mercados”, dijo el presidente de Gramercy Funds y columnista de Bloomberg Opinion en The Open de Bloomberg Television. “Mientras que Powell hizo todo lo posible previamente esta semana por ser equilibrado” en sus observaciones, “no se abstuvo en lo absoluto respecto de lo que ya era un repunte significativo en los mercados. Si bien dijo otras cosas, incluida la advertencia sobre la inflación, no se dio cuenta de dónde estaban los aspectos técnicos de este mercado. No se dio cuenta de los aspectos conductuales. Y es por eso que observamos esta reacción exagerada”.

Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock Financial Management Inc., también dijo en el programa de Bloomberg Televisión que los mercados “se pusieron un poco demasiado entusiastas”. Aconseja a los inversionistas que “se sientan cómodos” en partes del mercado crediticio con valores de alta calificación de vencimiento relativamente corto con un rendimiento del 5% al 6%, pero que “tengan cuidado a medida que reducen el crédito, disminuyen el capital a acciones”.

Las acciones cayeron el viernes y los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a dos años, que son más sensibles a los movimientos inminentes de las tasas de la Fed, subieron a cerca del 4.4% ante la perspectiva de que la Fed seguirá endureciendo su política monetaria, incluso si eso significa una recesión en el futuro.

Los operadores de swaps elevaron sus apuestas sobre el nivel máximo de la tasa de la Fed el próximo año en más de 10 puntos básicos al 4.97%. Eso se compara con la tasa de referencia actual de entre un 3.75% y un 4%.

El-Erian dijo que prevé que el banco central “nos guíe por encima del 5%” en su llamada tasa terminal. “Esto es realmente complicado”, agregó, “la Fed tiene que ser muy cuidadosa con lo que comunica” para reducir la volatilidad mientras avanza para detener la inflación más acelerada en décadas y evitar que la economía se contraiga.

Rieder concordó en que “tienen que llegar a alrededor del 5%” y agregó que “la volatilidad de las tasas es la gran dinámica. Si eso se estabiliza, no creo que signifique grandes repuntes en las tasas en absoluto. Significa más estabilidad después de lo que ha sido un año increíblemente tumultuoso”.