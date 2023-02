En el sur, sin embargo, se registraron descensos más grandes que la media nacional: Cusco, 91%; Arequipa, 82%; Puno, 95%; y Tacna, 72%. Se trata de las regiones que tuvieron las protestas más violentas el mes pasado. En Lima, el punto de entrada de la mayoría de visitantes que luego se desplazan a otras zonas del país, la caída fue de 41%.

“Estamos en una de las mayores crisis de los últimos 25 años, solo comparable con la del covid-19. Se han reducido los extranjeros que vienen de vacaciones, pero también hay una baja muy fuerte en quienes vienen por trabajo”, dice Juan Stoessel, director de Comex y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco.

“La situación es bien complicada. Lo que se necesita es tener una solución rápida a esta crisis para poder tener seguridades”, agrega Carlos Gutiérrez, gerente general del gremio de aerolíneas internacionales AETAI.

Calamidad turística

Uno de los impactos más fuertes lo ha recibido el sector de turismo, que emplea a más de un millón de personas en todo el país, según cifras del Mincetur.

“Los operadores turísticos ya están hablando de que Semana Santa está perdida”, dice Gutiérrez, quien además detalla que hay “varias recomendaciones de embajadas para que sus ciudadanos no vengan al Perú”. Esto a raíz de los actos vandálicos perpetrados por algunos de los manifestantes.

El turismo tardaría algunos meses en recuperarse, dice Stoessel, pues esta es la época (invierno en el hemisferio norte) donde en muchos de nuestros países emisores se planifican los viajes del año.

“Ahora nadie está planificando un viaje a Perú. (...) El primer trimestre ya está totalmente perdido. El segundo esperemos recuperar clientela, sobre todo, de países cercanos”, agrega.

Por el lado de las aerolíneas, Gutiérrez explica que un riesgo es que las aerolíneas empiecen a reducir la frecuencia de sus vuelos regulares hacia el Perú. “Aeroméxico ya ha bajado una frecuencia. Ojalá el resto no lo haga”, afirma. En el caso de Sky, el impacto más fuerte se ha dado en la ruta Miami-Lima, detalla Sebastián Fernández, subgerente de ventas de la compañía.

Por el lado de los hoteles, más bien, se trata de cuánta espalda tienen para aguantar sin huéspedes. “En el sur han cerrado cientos de hoteles pequeños, medianos y grandes. No han clausurado, pero los que no puedan aguantar lo harán”, explica Stoessel.

Sin comercio de frontera

La otra consecuencia de esta situación la sufren los comerciantes de regiones fronterizas, como Tacna y Puno, que les venden a ciudadanos de Chile y Bolivia.

“En el caso de Tacna, la economía de servicios y comercio está muy ligada al ingreso por vía terrestre desde Chile”, recuerda Carlos Durand, presidente de Perucámaras. La entrada de ciudadanos chilenos al Perú cayó 70% en enero pasado, respecto al mismo del 2020.

Los comerciantes de esta región recién se estaban recuperando del cierre de fronteras terrestres decretado por la pandemia, que fueron reabiertas en febrero del año pasado.

“Comenzó una leve recuperación, pero con los problemas de convulsión social se ha vuelto a detener”, dice Durand. Tacna —detalla— representa aproximadamente el 1.6% del PBI nacional.

“Ha habido una caída del empleo, de los ingresos promedio y se ha afectado la cadena de pagos. Hay muchas empresas (tacneñas) que están entrando en problemas para devolver de sus créditos de corto y mediano plazo”, afirma.

Pero los comerciantes tacneños no son los únicos afectados por la menor afluencia de visitantes extranjeros en su Complejo Fronterizo Santa Rosa. “También ha afectado a regiones como Arequipa, Puno y Cusco, que forman parte de un corredor turístico y comercial”, agrega Durand.

¿Por qué contra el 2020?

La comparación se realiza contra las cifras del 2020, porque aquel enero fue el último sin restricciones por la pandemia. En enero del 2022, las fronteras terrestres seguían cerradas y había restricciones al tráfico aéreo.

Aerolíneas: Salidas de peruanos al exterior podrían compensar

Aunque también ha sido golpeado, el negocio aerocomercial es el que tiene más recursos para sortear la crisis. Por ejemplo, puede apoyarse en la salida de peruanos al extranjero para compensar, en parte, la caída en el ingreso de ciudadanos de otras nacionalidades.

“El turismo receptivo está golpeado, pero el turismo ‘emisivo’ sí está potente. Una cosa estaría compensando a la otra”, dice Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI). No obstante, precisa que su gremio aún no ha sistematizado las cifras de enero, por lo que no puede confirmar en qué medida se da esta compensación.

En algunos casos, dice Gutiérrez, las aerolíneas simplemente han tenido que recurrir a ofertas para llenar la capacidad de los aviones que ha quedado vacía a raíz de las reprogramaciones de vuelos, que igual quedan pagados. “Casi todas las aerolíneas han dado flexibilidades, incluso para pasajes no reprogramables. ¿Qué hacen con esas sillas (vacías)? Meter ofertas”, explica.

Aún así, Gutiérrez afirma que las perspectivas del sector han sido golpeadas en enero. “Las proyecciones de crecimiento de las aerolíneas hoy son de incertidumbre”, asegura.