En el 2024, las naranjas peruanas tuvieron un gran desempeño en el mercado global. Las exportaciones de naranja alcanzaron las 33,521 toneladas por un valor de US$ 42.5 millones, un avance de 55% en volumen y del 158% en valor, informó el portal Fresh Fruit.

Este resultado en los envíos de naranja se vieron impulsados por un aumento del 66% en el precio promedio, que se ubicó en US$ 1.27 por kilogramo, en medio de una menor producción de otros principales países productores del fruto.

Según indicó el portal, las exportaciones peruanas se vieron favorecidas por la reducción de la producción en mercados claves como Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil y Egipto . En Sudáfrica, las lluvias torrenciales y las heladas afectaron tanto la cosecha como el transporte del fruto, mientras que, en Estados Unidos, las condiciones climáticas también impactaron en la producción.

Asimismo, otros grandes productores como Brasil y Egipto enfrentaron temporadas con malas cosechas en las plantaciones, lo que redujo la oferta global y elevó los precios internacionales.

Principales variedades y destinos

La mayor parte de los envíos peruanos correspondió a la naranja congelada, que representó el 59% del total, con 5,477 toneladas exportadas por US$ 25.2 millones y un precio promedio de US$ 4.60 por kilogramo.

En segundo lugar destacó la naranja fresca, con 26,591 toneladas valorizadas en US$ 14.2 millones, equivalente al 34% del total exportado y un precio de US$0.54 por kilogramo. En tanto, la naranja en jugo representó el 4% de los envíos, con 1,215 toneladas por US$ 1.6 millones y un precio promedio de US$ 1.33 por kilogramo.

En cuanto a los destinos, Países Bajos se mantuvo como el principal mercado de exportación, con 13,856 toneladas recibidas por US$ 26.1 millones y un precio promedio de US$ 1.89 por kilogramo, lo que representó el 62% de los envíos totales. La empresa Selva Industrial S.A. lideró los despachos hacia este destino, con una participación del 55%.

Le siguió Estados Unidos con 4,310 toneladas importadas desde Perú por US$ 5.2 millones, lo que significó el 12% del total. El precio promedio en este mercado fue de US$ 1.20 por kilogramo, y la empresa Agroindustria JAS E.I.R.L. lideró las exportaciones hacia este país, con una participación del 38%.

Por último, Reino Unido ocupó la tercera posición con 7,726 toneladas valorizadas en US$ 3.5 millones, equivalente al 8% de los despachos. El precio promedio en este país fue de US$ 0.46 por kilogramo, y la empresa Procesadora Laran S.A.C. fue la principal exportadora a ese destino, con una participación del 81%.

También te puede interesar:

1) ADEX: tras récord en 2024, agroexportaciones crecerían menos este año

2) China como socio comercial de Perú: lo que se debería hacer para fortalecer lazo

3) Brasil como socio clave de Perú: así se podría atraer US$ 3,000 millones de inversión