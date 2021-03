Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,592 millones en febrero de este año, un incremento de 5.3% respecto al mismo mes del año anterior, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Este resultado se explicaría ante la mayor demanda de mercados de destino en dicho mes. Los despachos hacia China sumaron US$ 1,273 millones, cifra que demostró un incremento de 50.17%; le siguió Estados Unidos con US$ 450 millones (+4.86%); Canadá con US$ 186 millones (+10.29%) y Suiza con US$ 164 millones (+10.96%).

De igual manera, figura Países Bajos con montos de US$ 114 millones (+7.90%); y Brasil con US$ 83 millones (+5.00%), respecto a febrero del año 2020.

No obstante, reportaron variaciones negativas los envíos hacia India con US$ 163 millones (-12.42%); Corea del Sur con US$ 140 millones (-34.64%); Japón con US$ 117 millones (-34.77%) y Chile con US$ 87 millones (-7.44%).

Entre las 10 principales líneas de producto más exportadas en febrero del 2021 se encuentran los minerales de cobre por un valor de US$ 814 millones (-3.14%); el oro, US$ 499 millones (-13.37%); la harina de pescado, US$ 229 millones (+232.91%) y los minerales de hierro, US$ 162 millones (+47.74%).

Le siguen los cátodos de cobre por US$ 160 millones (-10.16%); uvas frescas, US$ 155 millones (+50.06%); grasas y aceites de pescado, US$ 87 millones (+436.34%); los minerales de zinc, US$ 86 millones (-14.00%); mangos frescos, US$ 80 millones (+8.42%); y el gas natural licuado, US$ 60 millones (+78.47%), respecto a febrero del año 2020.