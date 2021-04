En marzo, las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,651 millones, una cifra que mostró un incremento de 32.5% respecto al mismo mes del año anterior, informó este jueves la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en base a cifras preliminares de su Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam).

Según el Idexcam, se observa que 8 de 10 principales destinos analizados presentaron una variación positiva respecto a marzo del año anterior. Estos fueron China, Corea del Sur, Canadá, Japón, India, Países Bajos, Suiza y España.

El mayor monto exportado fue para China, que registró un valor de US$ 1,087 millones. De esta manera, el gigante asiático se posicionó como el primer destino de las exportaciones peruanas, tras crecer 36.88% en relación con marzo del 2020.

Le siguió Estados Unidos, mercado al cual se enviaron US$ 370 millones (-2.64%); Corea del Sur, US$ 210 millones (+11.72%); Canadá, US$ 205 millones (+89.91%); Japón, US$ 195 millones (+16.37%); India, US$ 160 millones (+554.11%); Países Bajos, US$ 144 millones (+26.55%); Suiza, US$ 124 millones (+63.76%); Chile, US$ 90 millones (-12.13%); y España, US$ 88 millones (+29.75%).

Principales productos

Respecto a las 10 principales líneas de producto más exportadas, la CCL dijo que entre ellas se encuentran los minerales de cobre, cuyo valor ascendió a US$ 814 millones, evidenciando un incremento de 5.80%, en relación a marzo del año anterior.

Asimismo, las ventas al exterior de oro sumaron US$ 538 millones (+41.58%); seguida de la harina de pescado por US$ 186 millones (+226.87%); cátodos de cobre refinado por US$ 175 millones (+270.43%) y minerales de hierro por US$ 133 millones (+62.95%).

Estos productos conforman los cinco principales más exportados del macro sector tradicional para marzo del presente año.

Igualmente, están los minerales de plata, US$ 82 millones (+155.71%); paltas frescas, US$ 78 millones (+46.97%); gas natural licuado, US$ 66 millones (+78.71%); estaño sin alear, US$ 53 millones (+62.81%) y mangos frescos, US$ 51 millones (+4.83%).

Finalmente, las cinco principales líneas de producto exportadas del macro sector no tradicional fueron las paltas frescas, los mangos frescos, el alambre de cobre refinado (US$ 33 millones, +350.28%); las jibias, calamares y pota congelados (US$ 30 millones, +105.26%) y los mangos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados (US$ 29 millones, +7.57%).