El valor de las exportaciones peruanas a China, Estados Unidos y Japón, sus principales mercados de destino, aumentó en julio, con crecimientos superiores al 20%, de acuerdo a datos de Sunat.

En julio, China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones peruanas, al acumular un valor de US$ 1,305 millones según informó ComexPerú. La cifra significó un crecimiento de 23.5% frente a julio de 2019.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones a ese país llegaron a US$ 632 millones, un alza interanual de 20%. De esa manera, se ubicó como el segundo mercado de destino de los envíos peruanos.

Este resultado permitió que las exportaciones a Estados Unidos acumularan un valor de US$ 3,344 millones entre enero y julio, cifra mayor en 8.7% frente al mismo periodo de hace un año. Se trató del único mercado principal en el que las exportaciones peruanas crecieron en el referido periodo.

Mientras que las exportaciones a Japón, tercer principal mercado destino de los envíos peruanos, sumaron un valor de US$ 194 millones en julio, un crecimiento interanual de 25%.

“Este resultado es positivo y señal de una recuperación de los flujos de exportación. Además, es una muestra de la competitividad de nuestro comercio exterior, que cuenta con una red de acuerdos comerciales que permite acceder en condiciones preferenciales a dichos mercados”, apuntó Jessica Luna, gerente general de ComexPerú.

-Importaciones-

China, Estados Unidos y Brasil se mantuvieron como los principales mercados de origen de las importaciones peruanas en julio, al acumular entre los tres países un valor aproximado de US$ 1,483 millones.

China fue el principal proveedor de productos al Perú. Las importaciones procedentes de ese país sumaron US$ 855 millones en el séptimo mes del año. Mientras que las importaciones de Estados Unidos y de Brasil llegaron a US$ 498 millones y US$ 130 millones, respectivamente.

En lo que va del año, Perú acumula importaciones desde China por un valor de US$ 5,401 millones; Estados Unidos, por un valor de US$ 3,808 millones; y Brasil, por US$ 1,137 millones.