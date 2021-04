Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los 5,229 millones en el primer bimestre del año, cifra que reflejó un crecimiento de 15% con relación a igual período del año pasado cuando se reportaron US$ 4,548 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Según el gremio, las exportaciones de cobre en el periodo enero–febrero del 2021 ascendieron a US$ 2,635 millones, lo que significó un incremento de 29.7% respecto al primer bimestre del 2020 (US$ 2,032 millones).

En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 1,386 millones, lo que representó una caída de 13.2% con relación al mismo periodo del año pasado (US$ 1,597 millones).

La SNMPE indicó también que solo en el mes de febrero 2021 las exportaciones mineras ascendieron a US$ 2,579 millones, monto que representó un crecimiento de 14.6% con relación a igual mes del 2020 (US$ 2,251 millones).

Los envíos de cobre en febrero del presente año llegaron a US$ 1,388 millones, lo que implicó un incremento de 35.5% respecto a igual mes del 2020 (US$ 1,025 millones). Estos se vieron beneficiados por el incremento de la cotización del cobre en 45%, a pesar de la reducción del volumen de envíos al exterior en 6.6% con relación a febrero 2020.

Por su parte, los despachos de oro en febrero llegaron a US$ 656 millones, cifra que reflejó una contracción de 12.4% con relación a similar mes del año pasado (US$ 748 millones). Las exportaciones de este metal precioso fueron afectadas por la reducción del volumen de envíos al exterior en 22.6%, no obstante que la cotización del oro registró un crecimiento de 13.2% respecto a febrero 2020.