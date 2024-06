La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las exportaciones mineras peruanas en abril del 2024 fueron de US$ 3,328 millones, lo que reflejó una reducción de 11% con relación a similar mes del 2023, cuando alcanzaron los US$ 3,736 millones.

La SNMPE explicó que la caída general de las exportaciones mineras en el cuarto mes de este año se debió principalmente a la disminución en los envíos de tres metales. Cobre (US$ 502 millones menos), zinc (US$ 82 millones menos) y plomo (US$ 54 millones menos).

Respecto solo a las exportaciones cupríferas, el gremio minero energético reportó que estas sumaron US$ 1,549 millones en abril último. Esta cifra representa un descenso de 24.5% con relación a similar mes del año 2023 (US$ 2,051 millones).

Asimismo, la SNMPE explicó que la contracción de las exportaciones de cobre ocurrió porque el volumen cayó en 27.6%, a pesar de que el precio de este metal aumento en 4.3% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, indicó que las exportaciones de oro llegaron a US$ 1,205 millones en abril del 2024, lo que representó un incremento de 26.4% con relación al mismo mes, pero del 2023 (US$ 953 millones).

A diferencia del cobre, las exportaciones de este metal se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 8.4% y de su cotización en 16.6% respecto a igual mes del 2023.

En total, el gremio minero energético dio a conocer que las exportaciones mineras en el primer cuatrimestre del año (enero – abril) sumaron US$ 13,624 millones, representando un crecimiento de 2.7%, respecto al mismo periodo del 2023 (US$ 13,268 millones).

Finalmente, informó que, en el periodo de enero a abril de este año, las exportaciones de cobre representaron el 49% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro y el hierro, el 32% y 5% respectivamente.

