El sector exportador superará los 3 millones de empleos este año y la gran mayoría será de las regiones del país, proyectó la Asociación de Exportadores (Adex).

Indicó que estos empleos contarán con mejores condiciones laborales. “Es decir, ofrecen mejores niveles de remuneración y una serie de beneficios para los trabajadores. Recordemos también que la actividad exportadora es formalizadora por naturaleza”, dijo el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (CIEN Adex), Edgar Vásquez, en Andina Canal Online.

Vásquez detalló que en el primer semestre del año, los empleos asociados a las exportaciones han superado el millón y medio, lo que significa un incremento del 35.6% con relación a los que habían en el mismo periodo el año pasado.

Con respecto a la comparación con el mismo periodo del 2019, el aumento fue del 9%. “Eso demuestra que el sector exportador ya se ha recuperado plenamente e inclusive sus cifras actuales están por encima de las que registró antes de la pandemia”, mencionó.

Agregó que las empresas que exportaron entre enero y julio de este año totalizaron 6,458 y representa aproximadamente 20% más que el número registrado en similar periodo del 2020 y 6.3% más que el 2019.

Récord en exportaciones

El ejecutivo comentó que las exportaciones totales que se registrarán este año serán superiores en aproximadamente 45% comparadas con los envíos efectuados en el 2020 y 11% más que las exportaciones realizadas en el 2019.

“Este año será un año récord. Nuestros envíos superan los US$ 55,000 millones, una cifra sin precedentes en la historia del comercio exterior peruano. Solamente las exportaciones no tradicionales alcanzarán un récord de US$ 16,000 millones”, anotó.

En esa línea, Vásquez consideró que este año hay una gran demanda global que impulsa la rápida recuperación de la economía mundial.

“La economía del mundo se ha acelerado. A finales del año pasado se esperaba que el crecimiento mundial se sitúe en alrededor del 4%. Sin embargo, los principales organismos internacionales han incrementado sus expectativas de crecimiento y ahora apuntan a un 6%”, manifestó.

