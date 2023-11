Las exportaciones peruanas sumaron más de US$ 46 mil 787 millones entre enero y septiembre de este año, lo que representó una leve caída de 0.8% respecto al mismo periodo del 2022, en el que se reportaron US$ 47 mil 188 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el sector tradicional (US$ 33 mil 899 millones) concentró el 72.5% del total de las exportaciones y experimentó una caída de 0.5%.

La minería tradicional (US$ 29 mil 175 millones) lideró los envíos al registrar un aumento de 11%, explicado por la mayor demanda del cobre (19.8%); sin embargo, los otros tres rubros presentaron contracciones: hidrocarburos (-33.2%), agro (-42.6%) y pesca (-52.2%).

Sus principales productos fueron el cobre (US$ 14 mil 774 millones) y oro (US$ 5 mil 855 millones), que representaron el 60.9% del total. Se sumaron los cátodos de cobre refinado, cinc, hierro, gas natural licuado, molibdeno, plomo, harina de pescado y residual 6, demás gasolinas y estaño en bruto.

La oferta primaria llegó a 79 destinos liderados por China (US$ 16 mil 496 millones), agrupando el 48.6% del total. El top ten lo completaron EE.UU., Canadá, India, Japón, Corea del Sur, Suiza, Brasil, España y Emiratos Árabes Unidos.

No tradicionales

Por otra parte, los despachos con valor agregado entre enero y septiembre acumularon US$ 12 mil 888 millones, reflejando un retroceso de 1.8% en comparación al mismo periodo del 2022. Su participación fue del 27.5% del total.

Septiembre fue el quinto mes en rojo (-10.1%) luego de crecer en enero, febrero, marzo y abril con 6.2%, 8.1%, 2.9%, y 6.6%. Mayo, junio, julio y agosto cerraron con -1.6%, -6.7%, -11.5% y -7.5%, respectivamente.

El rubro líder fue el agropecuario-agroindustrial con US$ 5 mil 780 millones y una concentración de 12.4%. Otros que destacaron por monto US$ FOB fueron el químico (US$ 1,482 millones 331 mil), la pesca para consumo humano directo (US$ 1,424 millones), siderometalurgia (US$ 1,144 millones) y minería no metálica (US$ 916 millones 445 mil).

La cartera de productos no tradicionales estuvo compuesta por paltas (US$ 952 millones 813 mil), uvas (US$ 689 millones), arándanos (US$ 607 millones), pota congelada (US$ 536 millones 318 mil). También por fosfatos de calcio naturales, espárragos frescos, mangos y cinc sin alear, entre otros.

En ese periodo, fueron 171 los destinos de este portafolio. El N° 1 fue EE.UU. (US$ 3 mil 554 millones); sin embargo, redujo sus pedidos en -9%. Completaron el top ten Países Bajos, Chile, China, Ecuador, España, Colombia, México, Brasil y Bolivia.

El informe del CIEN-ADEX detalló que entre enero y septiembre se redujo el número de productos despachados (-31) y se incrementó el de mercado (+12) y de empresas (+165), en comparación al mismo periodo del 2022.

Cifra y datos

En el detalle mensual se observó un alza de 1% en los envíos de septiembre, acentuando su intermitencia a lo largo del año: -11.8% en enero, -13.1% en febrero, 8.1% en marzo, 6.2% en abril, 5% en mayo, -1.6% en junio, 7% en julio y -5.7% en agosto.

En estos 9 meses del año 10 de los 14 sectores presentaron cifras negativas: agro tradicional, pesca primaria, hidrocarburos, agroindustria, textil, confecciones, químico, siderometalúrgica, maderas y ‘varios’. Solo la minería, pesca para consumo humano directo, minería no metálica y metalmecánica tienen cifras positivas y alcanzaron récords históricos.

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX proyectó que los despachos peruanos caerían 1.3% este año al sumar U$S 62 mil 800 millones, aunque el panorama para el 2024, variaría levemente, estimando un incremento de 1.9%, alcanzando los US$ 64 mil 100 millones.

