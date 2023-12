Las exportaciones de nacimientos peruanos ascendieron a US$ 549,601 entre enero y octubre del presente año, lo que significó un crecimiento de 11.3% respecto al mismo periodo del 2022 (US$ 494,015), informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

El gremio destacó el alza por tercer año consecutivo (enero-octubre). Luego de caer 44% en el 2020 (US$ 365,141), se recuperaron en el 2021 con un aumento de 7.7% (US$ 393,176) y en el 2022 con 25.6% (US$ 494,015).

Sin embargo, Adex precisó que el monto de este año aún sigue lejos de su récord histórico logrado entre enero y octubre del 2018 (US$ 924,987).

¿Cuáles fueron los principales destinos?

Durante estos 10 meses del 2023, Adex sostuvo que el destino líder fue Italia, que concentró el 34% del total al demandarlos por US$ 188,748 y registrar un retroceso de 3.6% en relación al mismo periodo del año pasado.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con US$ 134,259 y un aumento de 7.7%, representando el 24% del total.

Completaron el top diez: Francia, Alemania, Puerto Rico, España, Panamá, México, Bahamas y Canadá. Llegaron a un total de 17 países.

El gremio mencionó que estas piezas fueron exportadas en varias partidas, de las cuales las demás estatuillas y artículos para adornos de cerámica concentraron el 80%.

Incluyen, nacimientos de cerámica, de mate burilado, adornos de cerámica, nacimientos en botellas de vidrio, entre otros, los cuales provinieron principalmente de Lima, Callao y Ayacucho.

Otras fueron las demás materias vegetales o minerales para tallar, artículos para fiestas de Navidad y las demás manufacturas de cerámica, las cuales representaron el 7.5%, 5.3% y 3.8%, de forma respectiva.

En ese contexto, Adex señaló que la recuperación de la demanda de estos artículos en los mercados internacionales vuelve a ser una oportunidad de negocio para los artesanos peruanos, quienes esperan un 2024 con mayores pedidos.