Las exportaciones peruanas registraron US$ 52,455 millones entre enero y octubre, lo que significa una leve contracción de 0.1% en comparación al mismo periodo del año anterior (US$ 52,495 millones), reportó la Asociación de Exportadores (Adex).

Los mercados que más se enviaron fueron: China (US$ 19,089 millones), Estados Unidos (US$ 7,173 millones), Canadá (US$ 2,290 millones), Corea del Sur (US$ 2,060 millones) y la India (US$ 1,996 millones), con participaciones de 36.3%, 13.6%, 4.3%, 3.9% y 3.8%, respectivamente.

En el detalle mensual, Adex precisó que en octubre la cifra fue US$ 5,646 millones, 6.4% más que en el mismo mes del 2022 (US$ 5,308 millones), con lo que fue el tercer mes del año con la mayor alza, superado solo por marzo (8%) y julio (6.8%).

Sector tradicional

Con el 72.1% de participación, el sector primario fue el más importante en estos 10 meses del año, al alcanzar los US$ 37,792 millones, un ligero incremento de 0.2%, refirió el gremio exportador.

La minería (US$ 32,564 millones) se convirtió en el rubro más destacado con una evolución de 11.4%. Los hidrocarburos (US$ 3,516 millones), pesca (US$ 1,044 millones) y agro (US$ 667 millones), cerraron con -31.7%, -53.7% y -38.9%.

La oferta minera incluyó el cobre (US$ 16,444 millones), oro (US$ 6,659 millones), cátodos de cobre refinado (US$ 2,297 millones), zinc (US$ 1,388 millones) y hierro (US$ 1,380 millones), cuyos destinos fueron China, con una participación de 53.3%, EE.UU., Canadá, India, Corea del Sur, entre otros.

Con valor agregado

Por otra parte, y según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos no tradicionales entre enero y octubre ascendieron a US$ 14,663 millones, presentando una leve caída de 0.8% y una participación de 27.9% del total.

De sus 10 sectores, seis sufrieron retrocesos: textil (-7%), confecciones (-19.8%), químico (-17%), siderometalurgia (-7.7%) maderas (-24%) y varios (-1.2%).

La actividad más resaltante fue la agroindustria con US$ 6,835 millones y un aumento de 3.4%. Sobresalieron los arándanos (US$ 1,010 millones), paltas (US$ 958 millones), uvas frescas (US$ 899 millones), espárragos (US$ 299 millones) y mangos (US$ 211 millones).

Estos productos se despacharon a EE.UU. (US$ 2,241 millones), Países Bajos (US$ 1,031 millones), España (US$ 470 millones), Chile (US$ 329 millones), Ecuador (US$ 312 millones), entre otros.

Segundo en el ranking se ubicó el rubro químico (US$ 1,660 millones ). Sus partidas más importantes fueron el ácido sulfúrico (US$ 117 millones) y alcohol etílico (US$ 102 millones), mientras sus mayores compradores fueron Chile (US$ 301 millones), Ecuador (US$ 199 millones) y Bolivia (US$ 171 millones).

Le siguió la pesca para consumo humano directo (US$ 1,523 millones), con un incremento de 17.5%, principalmente por los envíos de pota congelada (US$ 559 millones), pota preparada o en conserva (US$ 215 millones) y langostinos enteros congelados (US$ 98 millones).

Los países que demandaron más recursos hidrobiológicos desde el Perú fueron China (US$ 418 millones), Corea del Sur (US$ 195 millones), EE.UU. (US$ 174 millones), España (US$ 171 millones) y Japón (US$ 67 millones).

Además, se exportó bienes de los rubros siderometalurgia (US$ 1,272 millones), minería no metálica (US$ 1,001 millones), confecciones (US$ 944 millones), metalmecánica (US$ 582 millones), textiles (US$ 387 millones), varios (US$ 371 millones) y maderas (US$ 84 millones).