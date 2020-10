Aunque la caída de las exportaciones de la cadena textil-confecciones ha registrado una desaceleración, estas no superarán los US$ 1,000 millones este año, la menor cifra en 17 años, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los envíos de productos textiles y prendas de vestir, entre enero y julio, sumaron US$ 478 millones 670 mil, cifra que muestra una contracción de -41% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 812 millones 510 mil).

Al respecto, el presidente del Comité de Confecciones de ADEX, Cesar Tello, señaló que se están recuperando las ventas al exterior, de la mano con la reactivación económica. Sin embargo, sostuvo que los cinco meses restantes no serán suficientes para revertir completamente los resultados negativos.

“Aunque ya se aprecia una ligera mejora en los mercados hacia donde exportamos, difícilmente podremos recuperar los más de US$ 330 millones de diferencia, con lo cual, por primera vez desde el año 2003, la cadena textil-confecciones no podrá superar los U$ 1000 millones en despachos al exterior”, manifestó.

Dicho sector aporta aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) y representa la segunda actividad exportadora que genera más puestos de trabajo formales (487 cada por millón de dólares exportados), después del agro tradicional (635 por cada millón de dólares exportados).

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, los envíos al exterior de la cadena generaron más de cien mil empleos, entre directos, indirectos e inducidos, hasta julio; sin embargo, se perdieron más de 70 mil por la emergencia sanitaria, si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Es así que la exportación del sector confecciones ascendió a US$ 340 millones 790 mil (-41.2%) y tuvo como principal destino a los Estados Unidos (con una participación de 71.2). También se despachó a Brasil, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Chile, Japón, México y Hong Kong.

En cuanto a los textiles (US$ 137 millones 879 mil y una caída de -40.6%), los principales compradores fueron EE.UU. (US$ 19 millones 295 mil), Colombia (US$ 15 millones 013 mil), Chile, Ecuador y China.

Con el XVI Foro Textil Exportador que organiza ADEX, busca a contribuir con la recuperación del sector a través de acciones de capacitación, promoción y tecnificación, por lo que brindará una serie de herramientas a favor de la competitividad de las empresas. Este evento se realizará entre el 05 y el 09 de octubre en el marco de Perú Moda.