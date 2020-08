Las exportaciones de cobre sumaron US$ 4,911 millones de enero a junio del 2020, cifra que reflejó una caída de 26.3% con relación a igual período de 2019 (US$ 6,666 millones), informó este miércoles la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Las exportaciones cupríferas representaron el 29.3% de los envíos totales del Perú, que llegaron a US$ 16,748 millones en el primer semestre del año, según el gremio.

La SNMPE indicó también que las exportaciones del metal rojo significaron el 48.5% de los despachos mineros, que ascendieron a US$ 10,177 millones de enero a junio último.

En junio, las exportaciones de cobre ascendieron a US$ 874 millones, monto 27% menor al reportado en el mismo mes del 2019 (US$ 1,197 millones).

El descenso de las exportaciones cupríferas registrado en junio último se debió por un menor precio de este metal (-8.9%) y volumen (-19.8%) respecto a igual mes del año 2019, según la SNMPE.

Envíos de oro

Por su parte, las exportaciones de oro alcanzaron los US$ 3,211 millones de enero a junio 2020, lo que reflejó una caída de 20.2% con relación a similar periodo del 2019 (US$ 4,025 millones).

En tanto, las exportaciones auríferas en junio último sumaron US$ 522 millones, lo que significó una reducción de 29.2% con relación a similar mes del 2019 (US$ 738 millones).

El gremio explicó que las exportaciones de este metal precioso se vieron afectadas por la reducción del volumen de envíos al exterior en 44.5%, a pesar que la cotización del oro registró un crecimiento de 27.5%.

En general, las exportaciones mineras llegaron a US$ 10,177 millones, lo que significó un descenso de 24.5% con relación a similar periodo del 2019 (US$ 13,479 millones). Mientras que en junio las exportaciones mineras ascendieron a US$ 1,652 millones, cifra que representó una reducción de 33.3% respecto a igual mes del año pasado (US$ 2,477 millones).

La SNMPE afirmó que las exportaciones mineras ya mostraron una recuperación en junio por el reinicio de las actividades de producción y exportación con relación al mes de mayo. Es así que los US$ 1,652 millones reportados en junio significaron un crecimiento de 46.8% respecto a mayo (US$ 1,125 millones).