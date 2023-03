Los despachos peruanos sumaron US$ 4 mil 710 millones en enero último, registrando una disminución de 11.1% en comparación al mismo mes del año pasado cuando alcanzaron los US$ 5 mil 298 millones, debido a, entre otras razones, las protestas sociales en varias regiones del país, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Si bien el presidente del gremio empresarial, Julio Pérez Alván, expresó su preocupación por la tendencia de los últimos meses (en septiembre del año pasado crecieron 0.7%, en octubre se redujeron 6%, en noviembre 19% y en diciembre 8%), manifestó que un trabajo conjunto con el gobierno permitirá su recuperación en el corto plazo.

“En las últimas semanas nos reunimos con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y varios ministros de Estado quienes fueron muy receptivos, y reconocieron a las exportaciones como uno de los motores más importantes de la economía y expresaron su compromiso de hacerlas más competitivas”, comentó.

Resaltó el enorme potencial de las regiones, pero también la existencia de una agenda pendiente. En ese sentido, recordó que, en el marco de su 50° aniversario, ADEX organizó el conversatorio ‘Exportando sueños’ en Piura, con la presencia del ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén; y la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, quienes escucharon las inquietudes de los exportadores de la macro región norte.

“El puerto de Paita creció maravillosamente, pero necesita obras de infraestructura a su alrededor y la ciudad de Piura requiere completar la mitad del anillo vial a fin de que el transporte de carga no atraviese el centro de la ciudad para llegar a la terminal portuaria”, anotó.

Mencionó también que el viernes último, ADEX recibió en su sede de San Borja a representantes de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior y a representantes de las empresas asociadas, quienes plantearon una serie de iniciativas que les permita seguir contribuyendo con la recuperación del Perú.

¿Qué pasó con el portafolio primario?

Respecto a los envíos tradicionales a enero del 2023, ADEX detalló que sumaron US$ 3 mil 155 millones 762 mil (caída de 18.1%) por lo menores despachos de cobre, oro y gas licuado, sus tres principales productos que de forma conjunta representaron el 59.3% del total. Cayeron 21.5%, 25% y 38.7%, respectivamente.

Todos sus sectores cerraron en rojo: la minería -14.1%, hidrocarburos -31.6%, pesca tradicional -8.1% y agro tradicional -54%. Sus destinos líderes fueron China y EE.UU. con una concentración del 51.5% del total, seguidos por Canadá, Corea del Sur, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil y Suiza.

¿Qué pasó con la exportaciones no tradicionales?

Por su parte, los despachos con valor agregado sumaron cerca de US$ 1,554 millones 586 mil, reflejando un incremento de 7.5% en relación al mismo mes del 2022 (US$ 1,446 millones 106 mil). De sus 10 sectores, 5 cerraron en azul: agroindustria, confecciones, pesca para Consumo Humano Directo (CHD), metalmecánica y minería no metálica. Las otras 5 en rojo: textil, químico, siderometalurgia, madera y varios.

La agroindustria, con US$ 823 millones 576 mil, presentó un crecimiento de 6.7%. Destacaron las uvas frescas, mangos, arándanos, espárragos, preparaciones de la alimentación de animales, entre otros. Segundo en el ranking se ubicó la pesca para CHD con US$ 138 millones 838 mil (10.5%).

Les siguieron el químico (US$ 135 millones 881 mil), minería no metálica (US$ 110 millones 673 mil), siderometalúrgica (US$ 110 millones 409 mil), confecciones (US$ 110 millones 391 mil), metalmecánica (US$ 52 millones 616 mil), textiles (US$ 34 millones 184 mil), varios (US$ 30 millones 109 mil) y maderas (US$ 7 millones 900 mil).

EE.UU. fue el principal mercado con US$ 591 millones 416 mil. Otros fueron Países Bajos, Chile, Ecuador, China, entre otros, de un total de 114.

Datos

-La próxima edición de ‘Exportando sueños’ será en Ucayali.

-En el 2022 las exportaciones generaron más de 4 millones de puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos.