Teresa Mera, viceministra de Comercio Exterior, adelantó a Gestión los próximos pasos que alista la cartera como -por ejemplo- las rondas de negociaciones ya en marcha con miras a alcanzar un acuerdo comercial con Hong Kong así como las tratativas para mejorar el acuerdo de Perú que ya tiene suscrito con su par Brasil.

-¿En qué situación se encuentran los acuerdos comerciales pendientes? Estaban por entrar en vigor la profundización con Brasil y el TPP, por ejemplo-

El TPP si usted recuerda en cierta forma ha sido sustituido por el acuerdo CPTPP que es un acuerdo que tenemos vigente. En cuanto a Guatemala no tenemos en estos momentos previsto alguna actividad concreta respecto a esa negociación . Lo que sí le puedo comentar es que próximamente -en los siguientes días- se van a tener novedades en relación a las negociaciones con Brasil . Venimos trabajando internamente para la presentación de propuestas técnicas para los capítulos y así dar inicio a la “ profundización ” del acuerdo que ya tenemos a la fecha (con este país).

¿Qué se busca con ello?

Los beneficios de una ampliación, profundización y optimización del acuerdo con Brasil es la incorporación de nuevos capítulos comerciales y por supuesto una mejora en las condiciones de acceso de nuestros productos a un mercado tan importante como es Brasil. Mejoras para que los peruanos vendamos más, así como para tener más productos brasileros en Perú, en beneficio de nuestras economías. En las negociaciones lo que buscamos es complementar nuestra productividad, de tal manera que sea un beneficio para ambas partes.

Actualmente -de acuerdo a datos del Mincetur- el intercambio comercial entre Perú y Brasil ascendió a la cifra de US$ 4,500 millones en el 2022. Convirtiéndose en uno de los principales socios comerciales. Lo que ahora se busca “mejorar” el acuerdo suscrito hace siete años.

Las exportaciones de Perú a Brasil entre los meses de enero a noviembre de 2022 sumaron US$ 1,482 millones, siendo la minería tradicional el rubro que más destacó llegando a los US$ 706 millones en lo que respecta a exportaciones tradicionales; mientras que en lo no tradicional, lo que más vendió Perú fueron productos químicos (US$ 145 millones).

Hong Kong

Otro país que también está en la meta del Mincetur en el mediano plazo es Hong Kong, ya que se iniciaron las negociaciones con miras a un acuerdo comercial.

“Lo que tenemos en este momento es el proceso de negociación con Hong Kong. Se ha lanzado el proceso de negociación. Esta semana se viene negociación de manera virtual y la próxima semana una delegación de Perú va a visitar Hong Kong justamente para dar continuidad ”, adelantó la viceministra.

“(Las negociacioones tienen como meta lograr) un acuerdo comercial, es la liberalización de servicios básicamente y facilitación y ampliación de mercado para nuestros productos y servicios. En concreto, se acaba de iniciar la ronda de negociación”, añadió.

Actualmente el flujo de bienes que salen desde Perú hacia Hong Kong es dominado por bienes agropecuarios, especialmente fruta. De los US$ 340 millones exportados en total durante 2021, el 74% fue fruta (casi US$ 252 millones).

En tanto que entre enero y novimbre del 2022 se exportaron US$ 183 millones en productos agrícolas, lo que representó una caída de 27.4% en relación al 2021. ¿Qué frutas importa este país de Perú?

Principalmente uvas frescas (US$ 77,453 millones); arándanos rojos (US$ 75,629 millones) y aguacates (US$ 15,675).

“Hoy el Perú cuenta con 22 acuerdos de libre comercio vigentes con 58 países, los cuales representan el 83% del PBI mundial y el 43% de la población. Además, el 90% de todo lo que exportamos está cubierto por los acuerdos comerciales, evidenciando que estos constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro comercio exterior, y razón por la cual continuamos ampliando nuestra red a fin de colocar los productos peruanos en el mundo”, subrayó.

