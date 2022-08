Las exportaciones agroindustriales no tradicionales del Perú al mundo fueron las más destacadas al alcanzar los US$ 3,579 millones entre enero y junio del 2022, una variación de 11.2% y una representación de 88.6% del total, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La oferta fue de uvas frescas (US$ 595 millones 479,000) con un crecimiento de 17.2%, seguida de las paltas con US$ 518 millones 471,000 (-16.2%) y mangos frescos o secos con US$ 207 519,000 dólares (-9.1%).

EE.UU. lideró el ranking con US$ 1,162 millones 955,000, un alza de 25.6% y una participación de 32.4%, mencionó.

En el segundo lugar se ubicó Países Bajos (US$ 554 millones 027,000) con una disminución de 2.1%, seguido de España, Ecuador, Chile, China, México, Reino Unido, Hong Kong y Canadá, refirió.

Al primer semestre

El gremio detalló además que las exportaciones agrarias peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron alrededor de US$ 4,039 millones en el primer semestre del 2022, registrando un alza de 20.6% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos (EE.UU.) se mantuvo como el mercado líder al concentrar el 31.3% del total, reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Adex.

El destino norteamericano demandó principalmente uvas frescas (297 millones 146,000 dólares), paltas (115 millones 494,000 dólares), café (101 millones 475,000 dólares), arándanos rojos (86 millones 336,000 dólares), espárragos frescos (78 millones 774,000 dólares) y mangos frescos (52 millones 489,000 dólares), detalló.

En el top ten se observaron dos partidas que cerraron en rojo: los espárragos frescos (-9.5%) y los mangos frescos (-17.9%); y otras 2 con crecimientos de tres dígitos: el café (298.4%) y los arándanos (103.6%), resaltó.

Sector tradicional

De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los despachos agrarios tradicionales sumaron US$ 459 millones 750,000, logrando un crecimiento de 252.8% y una participación de 11.4% del total.

Su partida líder fue el café (US$ 434 millones 980,000) con una representación de 94.6% y un incremento de 331.8%, precisó.

El segundo y tercer puesto lo ocuparon demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y la melaza de caña, respectivamente.

EE.UU. (US$ 102 millones 316,000) se posicionó en el primer lugar con un aumento de 287.4% y una concentración de 22.2%, señaló.

Asimismo, resaltaron en el top five Alemania (US$ 98 millones 028,000), Bélgica (US$ 47 millones 805,000), Colombia y Suecia, precisó Adex.