La actividad minera tiene un peso importante en la economía peruana. Basta revisar los números para confirmar que -por ejemplo- el sector representa el 10.9% del producto bruto interno (PBI) y fueron equivalentes al 11.3% de las inversiones totales en el 2021; además, tienen un papel clave en la exportación de bienes y la generación de ingresos fiscales.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, comentó que el Perú ha perdido atractivo para invertir en los últimos años (el país pasó del puesto 34 en 2020 al 42 en 2021, en el Índice de Fraser de atractivo para invertir). Además, que los niveles de producción del sector aún no superan los niveles prepandemia entre enero y julio de este año (-8%, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI).

A esto se suma -agregó- que los niveles de las reservas se están agotando: se estima que la cantidad de años de reservas probadas para el cobre es de 16 años, mientras que del zinc, oro y estaño es 5, 5 y 4 años, respectivamente. Por eso, Burneo consideró que “es fundamental promover la inversión en exploración, la que es riesgosa”, durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

“Si no se avanza en la exploración difícilmente vamos a pensar en una suerte de sostenibilidad de la actividad en el futuro (...) Si logramos que la exploración siga incrementándose, evidentemente vamos a pensar en una cantidad de yacimientos explotándose hacia adelante. Si no hacemos nada, entre 5 y 7 años probablemente la actividad minera se va a ver bastante disminuida como consecuencia directa de no haberse producido inversión en la parte de exploración”, refirió Burneo.

Frente a esta situación, el titular de Economía sustentó en el Congreso un proyecto de ley N° 03195/2022-PE del Poder Ejecutivo que busca la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de las leyes N° 27623 y N° 27624, que en buena cuenta disponen la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la exploración; así como para la exploración de hidrocarburos.

“En la medida que por su conjunto de beneficios o elementos de promoción otros países se conviertan en economías mucho más efectivas en gatillar exploración minera, necesitamos tomarlos en cuenta (...) Va en la lógica de continuar siendo una plaza atractiva para la inversión en estos sectores. Hemos perdido competitividad, necesitamos recuperarla”, resaltó.

Burneo argumentó que el incentivo reduce los costos de inversión en exploración ya que el Estado comparte con los inversionistas una parte del riesgo geológico o riesgo exploratorio. “Al ser un beneficio financiero otorga liquidez al inversionista aliviando su costo financiero”, se mencionó en su presentación.

Hidrocarburos

El proyecto de ley también alcanza a la exploración del sector hidrocarburos. Patricia Sagastegui, directora de exploraciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), subrayó que en el caso de la Ley N° 27624, que dispone la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos, ya registra seis prórrogas previas, “con lo que se ratifica la importancia de que continúe esto en el tiempo”.

“Esta actividad es de alto riesgo y se encarecen los costos logísticos cuando se realizan. Las reservas solo se incrementan si hay exploración. Esta prórroga es uno de los temas que de no realizarse traería consigo que los contratos en exploración se reduzcan aún más, sabiendo que tenemos solo seis contratos hoy en día”, subrayó.

Cabe mencionar que en el 2015, se registraron 41 contratos de exploración, esta cifra se redujo hasta llegar a 7 en el 2021; y en lo que va del 2022 -a agosto de este año-, son un total de seis.

Evolución de contratos de exploración y explotación Año Exploración Explotación Total 2015 41 25 64 2016 26 25 51 2017 20 26 46 2018 14 27 41 2019 13 26 39 2020 12 26 38 2021 7 25 32 2022 6 25 31 Información a agosto del 2022 Fuente: Perupetro S.A.

Datos

1.- El costo de la medida: Tiene un costo anual de S/ 49 millones anuales (minería: S/ 25 millones; e hidrocarburos: S/ 24 millones).

2.- Cartera: La cartera de proyectos de exploración minera -actualizada a febrero de este año- cuenta con 63 proyectos por un valor de US$ 586 millones.