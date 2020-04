Richie Merzian todavía está pensando mucho en el petróleo en su capacidad profesional, pero en estos días está usando mucho menos.

El investigador australiano de energía y cambio climático solía conducir diariamente a su oficina y la guardería de sus hijos, mientras que ocasionalmente volaba a conferencias internacionales. Ahora trabaja desde su casa en los suburbios de Canberra y realiza presentaciones a grandes inversores en línea desde su sala de estar.

Estos cambios radicales en la movilidad se están repitiendo a nivel mundial, un cambio que redujo la demanda de petróleo y provocó un colapso histórico de los precios que destruyó a las compañías y las cuentas de gobiernos. Lo que es menos claro y de gran importancia para investigadores como Merzian, así como para los comerciantes de petróleo, inversores y ejecutivos, es cuál de estos cambios extremos en el trabajo, los viajes y el comercio puede alterar permanentemente el consumo.

"Ya ni siquiera llevo las llaves en el bolsillo, porque nunca necesito subirme al auto", dijo Merzian. “Hemos cambiado la norma. No puedes empujar las cosas tan lejos y esperar que vuelvan a su sitio”.

Los esfuerzos de los gobierno para mantener a las personas en sus hogares y frenar la propagación de la enfermedad han eliminado más del 30% de la demanda mundial de petróleo. El exceso de crudo está llenando tanques de almacenamiento tan rápido que llevó a los futuros estadounidenses a precios negativos por primera vez esta semana.

No hay consenso sobre qué tan rápido se recuperará la demanda. Algunos analistas, incluso en la consultora Wood Mackenzie Ltd. y el banco Citigroup Inc., ven un repunte tan pronto como el próximo año, el cual empujará el consumo más allá de los niveles récord de 2019.

Otros ven un ritmo más lento. Eurasia Group, por ejemplo, espera que la recuperación esté a años de distancia cuando el impacto del virus se combine con un mayor gasto en energía limpia de algunas economías líderes. Incluso antes de la crisis actual, muchos, incluidos los líderes de algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo, esperaban que la demanda alcanzara su punto máximo en la próxima década.

Una cosa está clara: dado que el transporte y los productos petroquímicos representan más de la mitad del uso total de petróleo, la forma en que se mantienen estas nuevas actitudes y comportamientos desempeñará un papel importante en la configuración del futuro del mercado de crudo.

“La gente se está adaptando a una existencia más local y vive de actividades más sostenibles”, dijo Damien Courvalin, analista de Goldman Sachs Group Inc. Están "consumiendo menos alimentos frescos producidos a nivel mundial, produciendo menos residuos con un enfoque más conservador para consumo, todo lo cual puede tener un impacto duradero en la demanda ".

Dado que faltan meses para que el mundo recupere cierta apariencia de normalidad, es demasiado pronto para saber con certeza cómo será un mundo posterior al virus. Aún así, estas son algunas de las áreas donde los expertos estarán atentos a las señales de impacto a largo plazo:

Viajes aéreos

Courvalin de Goldman estima que los desplazamientos y los viajes aéreos representan 16 millones de barriles por día de demanda mundial de petróleo, que "puede que nunca regrese a sus niveles anteriores".

Es probable que los viajes de negocios se encuentren entre los sectores más afectados. Las empresas estarán interesadas en mantener los presupuestos de viaje ajustados después de saber cuántos negocios se puede hacer con éxito en una videoconferencia.

Para algunas personas, pasarán años antes de que se sientan cómodas sentadas en un tubo estrecho con cientos de extraños. Y para los jet-setters que no pueden esperar para viajar de nuevo, las restricciones de vuelos internacionales y las cuarentenas probablemente durarán mucho más que los cierres locales.

“La gente continuará cerca de casa. Los países no volverán a abrirse tan fácilmente ", dijo Vincent Elbhar, cofundador y asesor estratégico de GZC Investment Management, con sede en Zug, Suiza, que supervisa US$ 200 millones. “No es solo una crisis y luego nos movemos en los negocios como siempre. Esto, para mí, es un fenómeno duradero".

Transporte público

Cuando se trata de gasolina, hay dos turnos tirando en direcciones opuestas.

Por un lado, el transporte público está recibiendo una paliza gracias al "distanciamiento social", básicamente, mantenerse alejado de otras personas, especialmente en las multitudes. En cambio, los viajeros optarán por formas de transporte más aisladas, incluidos los automóviles privados, que requerirán más combustible para mover la misma cantidad de personas.

Las cifras son reveladoras en China, el mayor consumidor de petróleo después de Estados Unidos y el primer país en recuperarse de los cierres. Alrededor de 50 millones de personas menos viajan en autobuses interurbanos ahora que a mediados de enero, según BloombergNEF. Mientras tanto, la cantidad de vehículos en las carreteras del país se ha disparado a varios millones más diariamente que en el mismo momento del año pasado.

"Después de tal interrupción externa, lo que sucederá es que la gente evitará el transporte público y tendrá una mayor dependencia de los automóviles", dijo Cuneyt Kazokoglu, analista de petróleo de la consultora FGE con sede en Londres. "Eso elevará la demanda de gasolina".

Mientras tanto, los esfuerzos para detener la propagación del virus están obligando al mundo de los negocios a someterse al experimento global de trabajo desde casa. Una fracción de las empresas y las personas pueden decidir que tales arreglos son preferibles y continuarán de forma semipermanente.

En ciudades locas como Houston y Los Ángeles, incluso un pequeño turno puede tener un gran impacto. Alrededor del 5% de los estadounidenses trabajaron desde sus hogares en 2014. Si esa cifra se duplica después del virus, Estados Unidos perdería unos 94,000 barriles por día de consumo de gasolina, según el analista de BNEF David Doherty. Si cada estadounidense trabajara un día a la semana desde su hogar, reduciría la demanda en 376,000 barriles por día, más petróleo del producido por los miembros de la OPEP, Gabón y Guinea Ecuatorial.

"Las empresas van a decir que nuestros empleados son bastante productivos, podemos hacerlo con un 50% menos de espacio de oficina", dijo Gavin Thompson, vicepresidente de Asia-Pacífico para la consultora Wood Mackenzie Ltd. "En Europa occidental y Estados Unidos, al menos, verá un movimiento sostenido y permanente hacia más trabajo desde casa ".

Las compras en línea

Si bien las compras ya están experimentando un cambio a largo plazo a online, el virus lo ha escalado de algo que es bueno tener a algo que la gente necesita. Puede que no haya vuelta atrás para aquellos que aprenden a conectarse en línea para todo, desde comestibles hasta equipos profesionales de peluquería.

En el corto plazo, el comercio minorista que depende de camiones de reparto en lugar de la conducción a la tienda significa un cambio a más diesel que gasolina, una bendición para el combustible que hasta ahora ha sido más resistente que otros.

"Ahora la gente está acostumbrada a enviar productos a su hogar, es asequible, confiable", dijo Per Magnus Nysveen, socio principal de la consultora Rystad Energy AS con sede en Oslo. "Eso cambiará la demanda hacia el diesel".

Sin embargo, a largo plazo, podría ser netamente negativo para la demanda de petróleo: mientras las personas que van de compras no prestan mucha atención a la eficiencia del combustible, las grandes empresas de reparto lo hacen. Las flotas también pueden acelerar la transición a vehículos eléctricos porque usan sus camiones con más frecuencia que las personas, lo que significa que los ahorros de los precios más bajos de energía pueden compensar más rápidamente el mayor costo de compra inicial.

Plásticos de un solo uso

Los plásticos de un solo uso, bajo el creciente ataque de gobiernos y ambientalistas, podrían recibir un impulso en el mundo posterior al virus. Más entregas significa más demanda de plástico de burbujas y otros envases, mientras que los consumidores conscientes de la seguridad tienen más probabilidades ahora de exigir productos envueltos en plástico.

Los aspectos positivos percibidos para la seguridad y el saneamiento pueden cambiar el rumbo contra las prohibiciones de plástico de un solo uso que habían proliferado antes del virus, dijo Kazokoglu de FGE. Los gobiernos pueden decidir en cambio centrar sus esfuerzos en la eliminación y el reciclaje.

“El virus enseñó a las personas el valor de los plásticos de un solo uso”, dijo. “Envasado de alimentos, sector médico. Sin plásticos de un solo uso, es imposible ".