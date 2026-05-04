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Redacción Gestión
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4 de mayo del 2011. Hace 15 años

GRATIFICACIÓN SIN DESCUENTOS PUEDE VOLVER

Congreso tiene en agenda proyecto para prorrogar beneficio a favor de trabajadores. Podrían recibir otra vez ingresos adicionales por 22%. Habría 10 votos a favor de los 17 de la Comisión de Economía. Apra y nacionalismo apoyan la propuesta y el fujimorismo está en contra. La Comisión de Economía tiene previsto debatir hoy el proyecto que extiende hasta el 31 de diciembre del 2014 la desgravación en las gratificaciones de julio y diciembre del aporte que se paga a las AFP y a Essalud. La iniciativa en diciembre pasado tuvo la oposición del MEF.

4 de mayo del 2011. Hace 15 años. Dólar salta a S/. 2.83 por temor a nuevas encuestas.
4 de mayo del 2011. Hace 15 años. Dólar salta a S/. 2.83 por temor a nuevas encuestas.

4 de mayo del 2016. Hace 10 años

CONGRESO QUIERE LIBERAR FONDOS DE AFILIADOS A AFP ANTES DE 65 AÑOS

Iniciativa plantea que se pueda retirar 25% del fondo para ser usado como cuota inicial de una hipoteca y no solo como garantía. El Parlamento tiene el propósito de ampliar la liberación de fondos de las AFP a un grupo más grande de afiliados. Por ejemplo, considera que los jubilados que ya reciben una pensión también puedan disponer del 95.5% del ahorro previsional que tienen actualmente. Hoy la Comisión de Economía también debatirá que el 4.5% de los fondos que no se retiren pase a Essalud.

4 de mayo del 2021. Hace 5 años

COVID NO DETENDRÁ INVERSIÓN DEL 80% DE EMPRENDEDORES

Según informe encargado por BCP, siete de cada 10 están bancarizados y el 46% invertirá de sus ingresos. En promedio, tienen 40 años y el 53% estudios superiores, sobre todo en administración e ingeniería. Emprendedores de los segmentos A/B son los que más utilizan WhatsApp y redes sociales para vender.

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