Como parte de la emergencia nacional declarada por el Ejecutivo con la llegada del coronavirus, las estaciones de servicio y grifos del país aún continúan laborando debido a que están considerados como servicios esenciales para el país. Sin embargo, a pesar de ello las estaciones de servicio hoy lucen vacías debido a la restricción de tránsito vehicular.

En diálogo con Gestión.pe, Renato Lazo, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP), se encuentran operando a un 10% o 20% de su capacidad. Por ello, las estaciones de servicio están reduciendo los turnos de su personal y generando mayor rotación

"Las estaciones están haciendo el esfuerzo de mantenerse operativas como ha sido solicitado, siempre alertas a cualquier necesidad de los vehículos que están circulando, que en su mayoría son vehículos de la polícia, pero también taxis. Eso significa que, aunque reduces turnos, estás asumiendo los costos operativos pero con una venta bastante reducida", sostuvo Lazo.

Sin embargo, Lazo garantizó el abastecimiento y la distribución de combustibles a nivel nacional, por lo que transmitió tranquilidad a la población. Según explicó, actualmente se demandan todos los combustibles pero con mucha menor demanda.

"Se está vendiendo de todo, pero muchísimo menos que antes. No hay problema, no se ha notificado ningún problema en ninguna parte del país y es poco probable que eso ocurra. Sin embargo, si es que esta medida se extiende muchos más días, si se dificulta el transporte porque el combustible se recibe en la costa y se lleva a la sierra y selva, probablemente sí. Pero en este momento no hay de qué alarmarse", agregó Lazo.

-Caída del precio internacional del petróleo-

Como parte de la crisis que afronta el mundo por el coronavirus, el precio internacional del petróleo registró una caída importante en las últimas semanas pasando a a costar menos de US$ 30 cada barril. Al respecto, Lazo consideró que aún tomará algunos meses para que esa caída se traduzca en menores precios para el consumidor.

"El petróleo es el insumo principal para preparar la gasolina. La caída es del insumo principal para el combustible, pero la reducción del precio no es de manera inmediata porque las refinerías no producen con el combustible que compraron hoy, sino con el que compraron hace 4 o 6 meses", afirmó Lazo.

En ese sentido, el representante del sector estacionero consideró que una vez que el combustible importado reduzca su precio, este se trasladará a los consumidores a través de las estaciones de servicio. Esto podría tomar algunos meses. Sin embargo, advirtió que el precio ya se está reduciendo en los combustibles.

"Ya está habiendo una baja en las refinerías. Por ejemplo, la gasolina de 84 se ha reducido en un 2.33%, mientras que la de 90 en un 2.40%. Sin embargo el GLP, el Diésel y la gasolina de 98 se mantienen en su precio", sostuvo.