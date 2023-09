“En lo que va del año, la demanda eléctrica viene registrando un crecimiento acumulado de 5.6%, pero en el mes de agosto ha habido una particularidad”, explica Diego Diaz Pastor, socio de Macroconsult.

Agrega que “en el primer semestre del año, lo que explicó este gran crecimiento fueron los grandes usuarios, es decir, las mineras y la nueva refinería de Talara. Eso ha crecido 6% en lo que va del año”.

De acuerdo con el Análisis Económico Semanal de Electricidad del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), “la demanda eléctrica acumulada al 02 de setiembre del 2023 fue 39,038 GWh, lo que representa un incremento de 5.7% y 8.4% en relación a la demanda del 2022 y 2021, respectivamente”.

Sin embargo, en agosto del 2022, ya había empezado el crecimiento de los grandes usuarios, por lo que el efecto estadístico ya no favorece los resultados de este año.

“Justamente en estos últimos dos meses el impulso de la minería ya se había venido reduciendo, porque reflejaba el rebote de cuando Las Bambas había estado paralizado”, coincide Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

En ese sentido, el principal driver de crecimiento de los próximos meses vendrá de los usuarios libres, predominantemente de áreas urbanas. El aumento en las temperaturas y el retorno a las oficinas han tenido un impacto positivo en el consumo de electricidad, tendencias que permanecerán durante el 2024.

Correlación con el PBI

Si bien tradicionalmente se considera a la demanda eléctrica como un indicador adelantado del comportamiento del PBI, los expertos consultados por Gestión coinciden en que la correlación de ambos indicadores no ha estado tan fuerte en los últimos meses como en años anteriores.

“Cuando entró en funcionamiento Quellaveco, se desligó bastante del comportamiento del PBI. Además, el PBI ha venido cayendo varios meses este año, mientras que la demanda eléctrica ha venido creciendo”, sostiene Herrera. “Hay una desvinculación, pero esperamos que hacia el 2024 se disipen estos factores para poder ver una mejor proyección”, agrega Díaz.

Sin embargo, dado que el impulso de la demanda en el mes de agosto viene de parte de sectores no relacionados a la minería, se podría decir que refleja una aceleración en la recuperación de sectores vinculados al consumo. Esto estaría explicado también por la disminución en la tasa de inflación, lo cual dinamiza el gasto de las familias. “Si bien han perdido impulso, todavía están creciendo”, agrega Herrera.

“Tienes un conjunto de clientes libres como empresas más pequeñas, estaciones de servicio, supermercados, tienda de departamentos. En lo que va del año estos no grandes usuarios han crecido 5.3%, mientras que en el 2022 su demanda creció solo 3.6%. En el mes de agosto el crecimiento fue de de 4.5%, mientras que el de grandes usuarios fue solo 3%”, detalla Díaz.

No obstante, los sectores construcción y manufactura no primaria, cuyo uso de la electricidad es intensivo, todavía no presenta signos de reactivación de parte de su demanda de energía.

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores

