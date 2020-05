El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió el historial de la popular red social en la “lucha contra la desinformación” en internet desde el inicio de la pandemia originada por el coronavirus.

En una entrevista con la BBC, el CEO de Facebook señaló que su plataforma tiene por norma eliminar todo contenido que pueda “poner a las personas en riesgo inminente de sufrir daño físico” al tiempo que trata de respetar la libertad de expresión.

Preguntado específicamente por su postura frente a mensajes relativos al movimiento antivacunas, mencionó que al tratarse de un “ asunto sensible ” con disparidad de opiniones dentro de la sociedad, ese tipo de contenidos no son eliminados completamente.

Sus declaraciones llegan en un momento en que las empresas y plataformas de internet -como Facebook o WhatsApp- están siendo criticadas por permitir la propagación de mensajes que llevan a la desinformación en medio de la pandemia.

En declaraciones a la emisora BBC Radio 4, Zuckerberg explicó que “cuando hay desinformación dañina que pone a las personas en riesgo inminente de sufrir daño físico, como decir que hay una cura probada para el virus cuando, de hecho, no lo hay, eso se elimina”.

“Incluso si algo no va a ocasionar un riesgo inminente de daño físico”, Facebook no quiere que “la desinformación se convierta en contenido viral por todas las redes” y, en esos casos, si se identifica “algo que simplemente es erróneo”, no se elimina pero “se evita que se propague”.

Al hablar de contenidos del movimiento antivacunas, insistió en que, a menos que la red halle casos “muy claros” en los que el mensaje publicado “va a ocasionar un daño real a alguien a corto plazo”, no se desechan, a fin de “permitir una amplia apertura de expresión en internet”.

En lugar de apartarlos, Facebook emplea un “ sistema de alerta ” para advertir a los usuarios de que el “ post ” contiene datos falsos, de acuerdo con un programa independiente de comprobación de información que emplea la red.

Desde el inicio del brote, varios servicios online han introducido herramientas que dirigen a los cibernautas a informaciones que parten de fuentes sanitarias autorizadas.

Facebook, Twitter y Google muestran enlaces a organizaciones sanitarias vinculadas al coronavirus y WhatsApp ha lanzado varios servicios de chatbot que proporcionan asesoramiento actualizado de manera directa.

Preguntado también por cómo combatirá Facebook la desinformación cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos a finales de año, Zuckerberg indicó que la plataforma está ahora “mejor preparada” contra los posibles intentos de interferencia en el voto que antes de los anteriores comicios, hace cuatro años.

“Hemos aprendido mucho sobre cómo funciona la política online desde el 2016 y ahora estamos bastante avanzados a la hora de identificar y combatir esas campañas coordinadas de información que proceden de diferentes focos del mundo, bien Rusia o Irán o en algunos casos, China”, dijo.