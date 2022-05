Zoom Video Communications Inc elevó su previsión de ganancias ajustadas para todo el año gracias a una renovada demanda de sus herramientas de videoconferencia en un entorno de trabajo híbrido.

El aumento de las previsiones ocurre en un momento en el que la demanda por la plataforma de la empresa se ha visto reducida en los últimos trimestres desde el punto álgido de la pandemia en 2020 y se intensifica la competencia de Teams de Microsoft , WebEx de Cisco y Meet de Google.

Sin embargo, en un mercado laboral ajustado, las empresas están ofreciendo opciones de trabajo híbrido, lo que exige invertir en plataformas como Zoom para mantenerse conectado.

Para todo el año, Zoom prevé una ganancia ajustada por acción de entre US$ 3.70 y US$ 3.77, frente a las expectativas anteriores de entre US$ 3.45 y US$ 3.51.

La empresa también prevé un beneficio ajustado en el segundo trimestre de entre 90 y 92 céntimos por acción, por encima de las estimaciones de 87 céntimos.

Zoom dijo que los ingresos aumentaron un 12% a US$ 1,070 millones en el trimestre finalizado el 30 de abril, su crecimiento más lento desde que salió a bolsa en 2019. El resultado estuvo en línea con las estimaciones de Wall Street, según los datos de Refinitiv IBES.

Las ganancias netas atribuibles a los accionistas comunes cayeron a US$ 113.6 millones, o 37 centavos por acción, en el primer trimestre, desde US$ 227.4 millones, o 74 centavos por acción, un año antes.