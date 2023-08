Plásticos Agrícolas y Geomembranas, perteneciente al Grupo PQA/PAG con cinco plantas en América Latina, proyecta mejoras en sus instalaciones en Zofratacna. La empresa, dedicada a la producción y comercialización de geomembranas, contempla un proyecto de fabricación de fibras para geotextiles y la ampliación de capacidad de almacenamiento.

La primera iniciativa comprende la instalación de una máquina procesadora de fibras de poliéster y polipropileno para la línea geotextil y de una caldera para máquina procesadora de fibras, apuntando a lograr mejoras tecnológicas. Asimismo, aseguraría insumos para sus actuales procesos.

En la actualidad, la compañía importa la materia prima (fibra) de países como Bélgica y China, lo cual conlleva a una logística con un valor considerable, riesgos de retrasos por cuestiones externas y la variación del precio internacional.

Además, el material suministrado por los proveedores requiere mejoras particulares para la producción de materiales especiales. Sin embargo, los nuevos equipos le permitirán fabricar fibra y hornear sus hilos.

“Plásticos Agrícolas y Geomembranas ha determinado tener control sobre la fabricación de la fibra para mejorar la calidad y precio del producto geotextil, por lo que consideramos una mejora tecnológica en las operaciones”, explicó.

La compañía hoy atiende la demanda de geomembranas para diferentes usos en la actividad agrícola e industrias conexas. En Perú, también cuenta con otra planta en Paita. El Grupo PQA/PAG también tiene fábricas en Colombia (donde inició sus actividades), México y Ecuador.

Ampliación de capacidad de almacenamiento

La empresa planea la compra de lotes y la construcción de una nueva bodega para ampliar la capacidad de almacenamiento. Los actuales espacios se verán reducidos por la instalación de la nueva máquina procesadora para fabricar fibras.

“La adquisición de los lotes con un área de 2,700 m2 servirá para almacenar los productos finales de geotextil y fibra”, indicó Plásticos Agrícolas y Geomembranas.

Inversión y tiempo de operación

El monto estimado de inversión para la instalación de maquinaria para la fabricación de fibra asciende a US$ 2.1 millones. En tanto, la implementación de la caldera a gas natural demandará US$ 30,000, y la ampliación de almacén, US$ 40,200.

La vida útil de la planta, con la incorporación de los proyectos, es de 50 años aproximadamente.

Para avanzar hacia el desarrollo del proyecto, Plásticos Agrícolas y Geomembranas presentó al Ministerio de la Producción el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de dicha iniciativa, a fin de recibir comentarios y sugerencias a su propuesta hasta el 16 de agosto del 2023, en cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

