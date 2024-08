El equipo detrás del proyecto Worldcoin, acusado esta semana en Colombia de pagar menos de US$ 10 en forma de criptomonedas a indigentes a cambio de escanearles el iris del ojo para obtener sus datos, salió al frente para rechazar las recientes imputaciones y aclarar el trabajo que vienen realizando en distintos países.

La agencia EFE informó el jueves que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), encargada de proteger los derechos de los consumidores, alegó en un comunicado que pretende determinar si Worldcoin infringe el régimen de protección de datos colombiano mediante su actividad de recolección de “datos personales sensibles”.

Según reportó, “los usuarios acuden a las diferentes tiendas de la empresa a que se les escaneé el iris mediante el sistema ‘orb’, un aparato biométrico desarrollado por la propia compañía dueña de Worldcoin, Tools for Humanity, que escanea el iris en alta resolución para determinar si la persona está viva, si es mayor de edad y otros aspectos de la personalidad, para asegurar que los usuarios son personas reales”.

“En caso de que los cargos se comprueben, la empresa deberá pagar una multa económica, además de cesar su actividad durante seis meses y el cierre temporal de sus locales si tras ese periodo de suspensión no se hubieran adoptado las medidas adecuadas de protección de datos”, agrega la fuente.

Protocolo y no empresa

En un comunicado, el equipo de Worldcoin explicó que “no es una empresa, es un protocolo que pretende crear la mayor red financiera y de identidad privada. Un protocolo es un bien público digital, similar al internet, que no tiene un dueño único. Por lo tanto, no sigue un modelo de negocio tradicional. Los verdaderos dueños de la red son los usuarios”.

Dijo, además, que es “una organización sin fines de lucro y actualmente no está monetizando su producto o tecnología. Puede hacerlo en el futuro para financiar operaciones, sin embargo, nunca explotará ni monetizará los datos de los usuarios en el proceso”.

Sobre la supuesta compensación económica, es decir el intercambio de datos biométricos por dinero, Worldcoin mencionó que “esto no es correcto”, recalcando que su objetivo “es construir la red financiera y de identidad más grande e inclusiva del mundo, garantizando la privacidad. Las personas no intercambian su iris por dinero o por una moneda digital. La criptomoneda de bienvenida es una forma de integrar a los usuarios en la economía global, y así puedan tener una credencial digital identificable y una primera experiencia en billeteras digitales”.

¿Cómo funciona?

Los tokens están diseñados para proporcionar a las personas una vía de acceso para participar en esta nueva economía, sin requerirles que realicen una inversión monetaria directa en Worldcoin. Cuando participas en Worldcoin, simplemente por el hecho de ser humano, tienes derecho a poseer una parte de la red. Además de recibir los beneficios que ofrece, también te conviertes en propietario de una porción de la misma.

Para hacer que Worldcoin sea accesible y equitativo para todos los seres humanos, después de verificar su humanidad y recibir su World ID, cada usuario puede optar por recibir Worldcoin tokens (WLD) de bienvenida (10 WLD) y luego de forma semiregular (3 WLD), generalmente de forma quincenal. El valor del WLD no se traduce en un valor monetario fijo, ya que este puede variar como en el caso de cualquier otra criptomoneda.

“Su misión es mejorar la confianza en línea y el acceso a la economía global, al permitir la inclusión financiera de todas las personas. Puede ser tentador hacerlo por dinero, pero ese no es el objetivo del proyecto”, recalcó.

“Venta de iris”: incorrecto y falso

Worldcoin aclaró que no promueve la venta de ningún atributo del cuerpo humano, tampoco del escaneo de iris de los usuarios, ni ninguna otra forma de “venta” que se quiera utilizar. Las personas no intercambian su iris por dinero o por una moneda digital. “Los tokens WLD se entregan como bienvenida para integrar a los usuarios en la red y, por tanto, a la economía global”, subrayó.

El protocolo no busca recolectar o almacenar datos biométricos. Cuando una persona se verifica, se saca una imagen en alta resolución del iris y esta se convierte en un código; ese código es lo que se llama World ID verificable. Apenas se genera ese código del iris, es enviada al dispositivo de las personas bajo la custodia personal de datos y se elimina la imagen del iris del Orb. La imagen del iris no es almacenada por Worldcoin, a no ser que la persona así lo desee.

La custodia personal de datos significa que, imágenes, metadatos y datos derivados generados en el Orb serán controlados por las personas, que pueden elegir qué quieren hacer con sus datos, incluso podrán eliminarlos. Es importante destacar que esto funciona en el dispositivo sin que los datos salgan del teléfono. Si en caso hay robo del teléfono, pueden solicitar la recuperación de su cuenta.

Para Worldcoin, el control siempre está del lado del usuario, y medidas como la custodia personal y la posibilidad de borrar el World ID mediante la eliminación permanente del código del iris, brindan a las personas una mayor elección sobre su información directamente desde el dispositivo, sin necesidad de visitar un Orb.

Prohibición en otros países

Kenia es el único país donde el protocolo está indefinidamente paralizado. En Portugal, España, el protocolo está temporalmente paralizado por tres meses que es distinto a prohibir el Protocolo.

“Al ser un tema muy innovador y de nuevas tecnologías, es natural que se planteen preguntas. Creemos que es importante que las personas y gobiernos busquen información o aclaraciones sobre sus dudas. Worldcoin está abierto y disponible para hablar con todos”, dijo el equipo.

Riesgos y transparencia

Sobre una supuesta falta de transparencia, la Fundación Worldcoin ha decidido hacer público el código central del software que utiliza en su Protocolo llamado “orb”. Significa que cualquier persona -sobre todo los desarrolladores de Open Source de cualquier parte del mundo- puede ver cómo funciona el software y verificar si cumple con las afirmaciones de privacidad que hace Worldcoin.

Con respecto a los riesgos de seguridad, en mayo, Worldcoin presentó su sistema seguro de computación multiparte (SMPC). Este avance en criptografía para verificación biométrica permite que los códigos iris que demuestran la singularidad de una persona se dividan en componentes secretos y se distribuyan a múltiples partes, eliminando la necesidad de un servidor central.

La fundación Worldcoin revela un nuevo sistema SMPC, que elimina los códigos de iris antiguos

Como medida de transparencia adicional, la configuración es de código abierto, lo que permite a cualquier persona comprobar cómo funciona y a cualquier organización implementarla para una mayor protección de datos.

Por último, Worldcoin afirmó que proporciona toda la información necesaria para que las personas se informen y, si están de acuerdo, den su consentimiento; si no, no lo hacen - es voluntario