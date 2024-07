La firma de ciberseguridad israelí Wiz rechazó ser adquirida por el gigante tecnológico Google en una potencial operación multimillonaria que había generado expectativas en Wall Street, según informó CNN.

Assaf Rappaport , CEO de Wiz, dijo a sus empleados en una nota que la empresa se sentía “halagada por las ofertas recibidas” pero ha elegido otro camino, y añadió que ha sido “duro” decir que no, en referencia a Google. La empresa israelí, creada en 2020, tiene como objetivos salir a bolsa y conseguir unos ingresos de US$ 1,000 millones anualmente, indicó Rappaport en su nota.

Bloomberg reportó que Wiz Inc. rechazó una oferta pública de adquisición de hasta US$ 23,000 millones por parte de Google, de Alphabet Inc., y decidió seguir adelante con su plan de salir a bolsa. Según CNBC, Wiz fue valorada en US$ 12,000 millones en su última ronda privada de financiación y la potencial operación se estimaba en 23,000 millones, lo que hubiera supuesto la mayor adquisición de la historia de Google.

El rechazo supondrá un duro golpe para Google, que intenta alcanzar a Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. en un mercado de servicios en la nube intensamente competitivo. Google, que compró la empresa de ciberseguridad Mandiant por US$ 5,400 millones hace apenas dos años en su segunda mayor adquisición, podría haber utilizado Wiz para completar su oferta de seguridad. La startup, con sede en Nueva York, se conecta a proveedores de almacenamiento en la nube como Amazon Web Services y Microsoft Azure, y analiza los datos almacenados en ellos en busca de riesgos de seguridad.

“Decir que no a ofertas tan honrosas es difícil, pero con nuestro excepcional equipo, me siento seguro al tomar esta decisión”, subrayó el director ejecutivo Assaf Rappaport , en un memorando a los empleados visto por Bloomberg News.

Wiz decidió que, en última instancia, podría valer más como empresa que cotiza en bolsa y las preocupaciones sobre la posibilidad de un proceso de aprobación regulatoria prolongado también la animaron a seguir siendo una empresa independiente, dijeron personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas porque se trataba de conversaciones privadas.

Alphabet también desechó recientemente el intento de compra de HubSpot Inc., un fabricante de software de gestión de relaciones con los clientes, informó Bloomberg anteriormente. Esa operación también podría haber atraído el escrutinio de los reguladores si hubiera seguido adelante.

Un objetivo de adquisición tan grande como Wiz habría sido inusual para una gran empresa tecnológica como Alphabet, y Google ya se enfrenta a varios cuestionamientos regulatorios. Entre ellos, una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos que le acusa de abusar de su posición dominante en las búsquedas, y otra relativa a sus herramientas de publicidad digital.

Un representante de Wiz declinó hacer comentarios sobre las inquietudes por los casos antimonopolio. Los representantes de Google no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. The Wall Street Journal informó primero el rechazo de la oferta.

Google ha tratado de fortalecer sus capacidades en ciberseguridad como elemento clave de su estrategia para ganar cuota de mercado en el sector de la computación en nube, donde sigue por detrás de Amazon y Microsoft. Aun así, el gigante de las búsquedas ha ido ganando terreno y esa unidad obtuvo ganancias por primera vez el año pasado.

La oferta de Alphabet valora a Wiz en casi el doble que su última recaudación de fondos. Dicha ronda, realizada en mayo, atrajo a inversionistas como Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners y Thrive Capital, y valoró la empresa de cuatro años en US$ 12,000 millones.

Inversionistas y analistas atribuyen el meteórico ascenso de Wiz a su pronta identificación de la seguridad en la nube como un campo poco concurrido con una base de clientes rica y creciente. Wiz afirma que el 40% de las empresas de Fortune 100 son clientes suyos y que sus ingresos anuales recurrentes ascienden a US$ 350 millones.

Alphabet, la empresa matriz de Google, subía un 0.47% en bolsa a mitad de jornada del martes, cuando se espera que publique sus resultados trimestrales al cierre.

Con información de Bloomberg y EFE

