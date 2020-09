Walmart lanzó en Estados Unidos un servicio de membresía a fin de competir con Amazon Prime.

El servicio, llamado Walmart+, costará 98 dólares al año, es decir US$ 12.95 al mes y ofrecerá envíos a domicilio en menos de 24 horas para 160,000 productos, descuentos en gasolineras y la posibilidad de ir a una tienda Walmart y pagar sin tener que hacer fila.

Le falta mucho a Walmart para alcanzar a Amazon Prime. Lanzado en el 2005, Prime tiene más de 150 millones de miembros que pagan US$ 119 al año (US$ 12.99 al mes) a cambio de envíos más rápidos y otros beneficios como descuentos en los mercados Whole Foods y acceso a su portal de videos.

Las ventas online de Walmart han estado aumentando precipitadamente, especialmente durante la pandemia cuando mucha gente ha estado haciendo mercado por internet y recogiendo los productos en la tienda. Aun así, Walmart va rezagado con respecto a Amazon en cuanto a ventas online: Walmart tiene el 6% del mercado de ventas por internet, comparado con 38% de Amazon, según la firma de análisis eMarketer.

La semana pasada, Walmart se perfilaba como posible candidata para comprar la unidad norteamericana de TikTok, la app de videos que cuenta con más de 100 millones de usuarios. Analistas opinan que si Amazon le gana esa competencia a Microsoft, podría ampliar su mercado por internet y promocionarse entre los jóvenes.

Para Walmart+, los miembros tendrían que pagar más de US$ 35 en una venta para obtener envío a domicilio gratis. Pero los envíos podrían hacerse en 24 horas para artículos de primera necesidad, juguetes o artefactos de uso doméstico como papel de baño o jabón.

Los miembros obtendrán descuentos de hasta 5 centavos por galón en las gasolineras marca Murphy o en las 2,000 tiendas Walmart que cuentan con gasolineras. En las tiendas, los miembros de Walmart+ podrán usar un app para averiguar el precio de un producto y pagar sin tener que hacer cola.

Walmart, cuya sede está en Bentonville, Arkansas, anunció que el nuevo servicio estará disponible a partir del 15 de setiembre.