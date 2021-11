Walmart Inc. está expandiendo sus esfuerzos para ofrecer entregas aéreas a los hogares, uniéndose a la startup DroneUp LLC para comenzar a entregar artículos que van desde latas de atún hasta termómetros para niños.

Los vuelos están limitados por el momento a 1 milla náutica (1.85 kilómetros) desde una base fuera de una tienda Walmart en Farmington, Arkansas. Pero el servicio se ofrecerá en los próximos meses en ubicaciones adicionales de Arkansas en Rogers y Bentonville, donde Walmart tiene su sede, dijeron las compañías.

El objetivo es eventualmente brindar servicio a distancias más largas.

“Creo que es un salto muy significativo tanto para nuestra industria como para la industria minorista”, dijo el director ejecutivo de DroneUp, Tom Walker, en una entrevista.

Si bien aún faltan años para las entregas rutinarias y generalizadas de productos realizadas por drones robóticos, el anuncio de Walmart muestra cuán seria es la industria minorista sobre el potencial de esta nueva forma de entregas en medio del auge de las compras en línea.

La subsidiaria Wing LLC de Alphabet Inc. anunció el mes pasado planes para comenzar a usar su pequeña aeronave para entregar mercancías desde un Walgreens en los suburbios de Dallas. Amazon.com Inc. está desarrollando lo que llama Prime Air y United Parcel Service Inc. también ha comenzado programas piloto de entrega de drones.

Hasta ahora, sin embargo, los esfuerzos han sido limitados ya que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos desarrolla regulaciones para supervisar vuelos de mayor alcance y trabaja para desarrollar un sistema de tráfico aéreo a baja altitud para guiar de manera segura la nueva nave.

En la asociación Walmart-DroneUp, por ejemplo, el operador de drones o algún otro observador humano debe mantener la aeronave a la vista en todo momento, según una exención de la FAA otorgada a la compañía en junio pasado.

“Ya estamos escuchando excelentes comentarios de los clientes en nuestra primera sede en Farmington, Arkansas, y esperamos abrir ubicaciones adicionales”, dijo Tom Ward, vicepresidente senior de Walmart, en un comunicado de prensa.

Cuatro latas de atún fueron la entrega inaugural el 15 de noviembre, dijo Walker. La compañía cobra US$ 10 por entrega, pero está tratando de reducir los costos mejorando la eficiencia, dijo.

Walmart invirtió en DroneUp a principios de este año.

Walmart también está experimentando con entregas aéreas que ofrecen otros proveedores. En un nuevo servicio presentado hace unos días, Zipline realiza entregas a pedido de artículos de salud y bienestar, como medicamentos sin receta y pañales en Pea Ridge, Arkansas.

El año pasado, Walmart comenzó la entrega con drones de comestibles y artículos para el hogar desde sus tiendas en Fayetteville, Carolina del Norte, al asociarse con la startup israelí Flytrex.