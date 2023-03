Los principales gremios que agrupan a las aerolíneas advirtieron que la medida elevaría las tarifas -pues se eliminaría el segmento de precios más bajos- y también alejaría a las low cost de Perú, ya que su modelo de negocio prioriza a este segmento.

Martín La Rosa, representante para Perú de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en siglas en inglés), gremio que agrupa a las principales aerolíneas a nivel global, explicó que la tendencia en el mundo es establecer distintos niveles de tarifas, según el servicio ofrecido, siendo la más baja la que solo permite llevar un bolso de mano o mochila pequeña.

Refirió que este segmento está pensado sobre todo para viajes cortos de trabajo o turismo ‘mochilero’; no tanto para los viajes de turismo en familia, que requerirían llevar más equipaje y por lo tanto se paga una mayor tarifa.

“Si esta medida se aprueba, la escala más barata de precios se eliminaría. La tarifa base pasaría a ser la tarifa media, por lo que los usuarios de este segmento empezarían a pagar más, por servicios que no utilizan, como el mayor equipaje o posibilidad de elegir ubicación de asientos”, indicó La Rosa.

En ello coincidió Carlos Gutiérrez, Gerente General de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), gremio que representa a las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en Perú. En el caso de la propuesta de prohibir el dar boletos en una ubicación aleatoria, refirió que con ello se afectaría a las personas que viajan solas.

“La tarifa debe ser flexible y poder variar de acuerdo a los servicios que se ofrecen. Es como cuando uno va al teatro, existen diferentes tarifas de acuerdo a la ubicación de la butaca”, sostuvo Gutiérrez.

Martín La Rosa, de IATA, estimó que de aprobarse la norma en el Pleno del Congreso, el impacto en las tarifas de aprobarse sería para alrededor del 60% de los boletos que se venden en el mercado peruano -tanto de pasajes nacionales como internacionales- pues utilizan la tarifa base. “Todas las aerolíneas aplican el esquema de tarifas base; dependerá de las escalas de precios que fijan cada una de ellas para determinar el nivel de incremento que habría”, refirió.

Asimismo, los ejecutivos indicaron que el cambio afectaría sobre todo a las aerolíneas que aplican el esquema denominado low cost, pues son las que más promueven la tarifa base con menores servicios para lograr precios más bajos.

De aprobarse la norma, se frenaría el ingreso de nuevas low cost a Perú, refirió Gutiérrez, de AETAI. “En otros países no se dan este tipo de restricciones, por lo que el mercado peruano se hace menos atractivo. Al restringir las tarifas bajas, estás matando la posibilidad de que el mercado peruano crezca y se incorporen más personas que antes no volaban”, subrayó.

Incluso algunas aerolíneas low cost que ya operan en Perú podrían evaluar su salida por el cambio en el esquema de cobro de tarifas, señaló por su parte Martín La Rosa, de IATA. “Las aerolíneas compiten con el esquema de tarifa base, pero si van a tener que ofrecer tarifas más caras, algunas evaluarán salir del mercado peruano”, remarcó.

Los gremios recordaron que la flexibilización y desregulación de las tarifas en el Perú ha permitido que en los últimos 10 años el número de pasajeros transportados vía aérea haya crecido de 18 a 40 millones al 2019, y que el precio promedio de los tickets aéreos se haya reducido cerca de un 40% en el mismo periodo.

Tras la aprobación del proyecto en la Comisión de Transporte, el dictamen pasaría al Pleno para su votación final, pues no ha sido enviado a otra comisión del Congreso para su análisis.

“Esperamos que haya reflexión en los congresistas sobre el impacto que tendría la medida, y que la norma pueda verse en las comisiones de Economía o Constitución, pues establecer una regulación de tarifas también resulta inconstitucional”, sostuvo La Rosa.

Por su parte la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), se mostró a favor de la iniciativa legislativa. Señala que según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, uno de los derechos que asiste al consumidor es el derecho a la libre elección, es decir, la posibilidad de que pueda optar sin imposiciones y acceder a una variedad de productos y/o servicios, con el propósito de que elija aquello que desee.

“Empero, en algunas tarifas low cost este derecho no se respeta porque los asientos son asignados de forma aleatoria al momento de hacer el check in o cuando se emite la tarjeta de embarque. Es decir, no se respeta una obligación legal como es el derecho a la libre elección del pasajero. Es más, para permitirle al consumidor ejercer su derecho, tiene que pagar un monto adicional”, criticó el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres.