Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur), señaló que las playas del Caribe y Estados Unidos son los destinos preferidos. Solo para la primera zona, viajarían cerca de 70,000 peruanos.

“La última semana del año viajaban cerca de 60,000 personas al Caribe. Ahora tenemos más aviones y aerolíneas, como Sky y Copa con cinco vuelos. Latam, además, ya recuperó sus vuelos. Ahora serían 10% o 20% más viajando”, comentó a Gestión.

Frente a tal demanda, indicó que los precios de los tickets al Caribe están 15% o 20% más altos y que los mismos seguirán subiendo.

Por su parte, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), también mencionó que la demanda de vuelos al exterior ya está al nivel del 2019. Los destinos preferidos son Punta Cana, Cancún, Varadero, Miami y España.

Debido a este interés, refirió que el precio de los vuelos a lugares como Punta Cana para Año Nuevo pueden llegar a US$ 1,600 en clase económica, lo cual es el doble o triple de lo visto en fechas similares de años pasados.

Y es que, según Acosta, mientras los viajeros buscan recuperar el tiempo perdido con estadías de hasta ocho días en playas, las aerolíneas buscarían recuperar las pérdidas económicas por la pandemia, más allá del aumento del costo de combustibles.

“Los precios están absurdos y los vuelos están full, sobre todo, a Europa, vemos ocupaciones por encima de 80% y 90%”, dijo.

Para viajar en Navidad

En un análisis de los tickets aéreos para viajes entre el 20 y el 26 de diciembre próximo, Atrápalo.pe reportó precios promedio de US$ 195 a destinos nacionales. Hasta el momento, las ciudades favoritas para esas fechas son Piura y Cusco.

Y para el exterior, el promedio del precio de los vuelos entre los mismos días se ubica en US$ 1,500, siendo los países preferidos Estados Unidos, Brasil, Caribe (México, Cuba, Colombia) y Argentina.

Frente a una temporada baja, los precios de vuelos internacionales ya son 45% mayores, indicó.

Hoteles de playa al 85% en Perú

Para las referidas fechas, Quiñones destacó que las reservas hoteleras en las playas de Piura y Tumbes, así como en Ica, están casi al 85%. “Esperemos que los destinos nacionales estén muy por encima que antes de la pandemia”, confió.

En tanto, Acosta también resaltó la demanda de vuelos y paquetes de turismo para Cusco, Cajamarca, Arequipa e Iquitos. Aun así, reconoció que el precio de los vuelos locales no experimenta las alzas de los tickets internacionales.

“Depende de la anticipación con la que uno adquiera el boleto. Ahora se pueden conseguir buenos precios, pero si esperan a último momento puede costar US$ 600 ir a Cusco”, manifestó.

En destinos locales, las estadías suelen llegar a cinco días.

OTROSÍ DIGO

Problemas en Machu Picchu afectan turismo receptivo

A diferencia del turismo interno e internacional, el turismo receptivo aún está lejos de recuperarse. Y es que, los problemas en Machu Picchu, el principal atractivo para los extranjeros que visitan el Perú, están retrasando el retorno a las cifras pre-pandemia en el país (4.5 millones de visitantes al territorio nacional el 2019, mientras que entre enero y septiembre del 2022 solo han ingresado 1.3 millones). Al respecto, Ricardo Acosta, presidente de la Apavit, afirmó que la prohibición del Ministerio de Cultura a la venta del 100% de tickets a Machu Picchu (1,000 deben ser vendidos presencialmente) está desalentando la llegada de turistas. “Hay filas, maltratos, sobreprecio. Es un desastre, genera pésima imagen”, lamentó. Refirió que los pasajeros están siendo obligados a dormir en los exteriores de las boleterías en Machu Picchu Pueblo para conseguir tickets desde horas de la madrugada. La decisión del Gobierno llegó tras un paro de la población local, que exigía la venta presencial del 50% y de 1,000 entradas de un día para otro, a fin de reactivar la economía de la zona. Por su parte, Enrique Quiñones, presidente de la Apotur, destacó que Cusco siempre despierta interés para Año Nuevo, pero que las dificultades en la gestión del santuario histórico juegan en contra. “Se están emitiendo entradas a última hora y no todos logran entrar, nadie les dice que la capacidad es limitada”, anotó. Si bien el aforo diario en Machu Picchu se subió recientemente de 3,044 a 4,044 personas, esta capacidad no sería suficiente. A fines de julio, se anunció el incremento a 5,044 personas por día por temporada alta, pero no se habría hecho efectivo, pues a fines de agosto las protestas por el aforo continuaban. “El turismo receptivo viene por visitar Machu Picchu y hay un desgobierno. Con el límite de aforo, va a ser bien difícil que vengan más turistas, el Perú ha puesto un techo de crecimiento”, observó.

