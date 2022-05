No existe un manual para formarse como madre, como tampoco una única fórmula para dirigir una empresa. Ambos roles suponen diariamente un gran reto, siempre lleno de sorpresas. Próximos al Día de la Madre, 29 empresarias y ejecutivas peruanas dan testimonio de cómo sus hijos, con el paso de los días y años, han impactado en sus vidas y en sus habilidades para mantenerse de pie en los momentos más difíciles dirigiendo una organización.

Capacidad de adaptarse

- Janine Belmont, CEO de Yanbal

“El trabajo en equipo, el soporte y el amor con el que hacemos las cosas con mi esposo, como padres de tres hijos, fue y será siempre el pilar de todo, y eso intento adaptarlo al entorno laboral”, dice la empresaria, quien agrega que una de las habilidades que aprendió para tiempos de crisis fue la capacidad de adaptarse.

“Como madre, uno aprende no solo a educar, sino a nutrirse de la nueva generación y reconocer la necesidad de cambio y adaptación. Me tocó adaptarme rápidamente a los cambios, tomar acción, y brindar las herramientas y capacitación necesarias para que el equipo y nuestra fuerza de ventas también lo haga. También la habilidad de retar y reconocer. Es algo que siempre he aplicado como madre, y lo apliqué también en la empresa. En seguir retando al equipo y reconocer a quienes estén haciendo un trabajo extraordinario en tiempos de cambios. En casa siempre he dicho que, para que la familia funcione, todos tenemos que poner de nuestra parte, y en tiempos de crisis esto es más importante aún en el espacio laboral para seguir trabajando unidos y en equipo”.

A resolver conflictos, apaciguando los ánimos, analizando el escenario de forma racional

- Adriana Giudice, gerente general de Austral Group

Una de las habilidades que he potenciado al convertirme en mamá es la resolución de conflictos, apaciguando los ánimos, analizando el escenario de forma racional y planteando salidas realistas y estratégicas a los problemas para obtener una solución que todos reconozcan como válida.

También destaco el autocontrol y adaptación rápida frente al cambio, algo que vivimos siempre con nuestros/as hijos/as. En el caso de las crisis empresariales, es necesario mantener la serenidad para pensar con claridad los siguientes pasos.

Tener perspectiva

- Marcela Torres, directora general de Uber para la región Andina, Centroamérica y Caribe

Soy mamá hace ocho años y eso me ha permitido desarrollar una sensibilidad especial frente a cada uno de los miembros de mi equipo y a las necesidades de las comunidades que servimos.

La maternidad, y sobre todo después de haber pasado por una pandemia global, me ha permitido desarrollar múltiples habilidades que he aplicado en mi trabajo en Uber, como ser multitasking: aprendí a manejar temas complejos en el trabajo -incluso en crisis- como el impacto de la misma pandemia en la operación de Uber, al tiempo que tengo claro qué tarea le falta a mi hija en el colegio, qué materiales debo comprar para algún proyecto de arte y si hace falta fruta para el desayuno. También me ha ayudado a poner todo en perspectiva, que, a su vez, me ha ayudado a tener mayor serenidad para tomar decisiones difíciles.

Sopesar riesgos y oportunidades

- Vinka Samohod, Directora de Transformación digital de Telefónica Hispanoamérica.

“Hay dos habilidades que considero fundamentales. Una de ellas es la empatía que desarrollas en el día a día con tus hijos al ponerte en sus zapatos, en su nivel de madurez, así como en sus pensamientos y reacciones; que luego puedes ponerlo en ejecución en los momentos de crisis, porque permite escuchar activamente y enriquecer las alternativas de solución que se ponen sobre la mesa. La otra habilidad es la organización. Enseñarles a tus hijos a ordenar sus ideas, a tener y seguir reglas, a que tengan la capacidad de equilibrar cuáles son sus prioridades. En el plano laboral esto contribuye a estructurar los planes a ejecutar, sopesar las oportunidades y riesgos, especialmente en momentos en los que se deben tomar decisiones y ejecutar soluciones de forma rápida y contundente”.

Reconocer el aprendizaje

- Katia Dib, directora de Finanzas y Suministros de Compañía Minera Miski Mayo

Me ha tocado vivir como mamá y mujer, he aprendido a reconocer las oportunidades de gran aprendizaje que estas situaciones nos dan para evitar repetir errores o disminuir riesgos, o saber cómo actuar mejor, es decir, tener el poder de la resiliencia. Las madres también desarrollamos la serenidad, nuestros hijos nos enseñan a autocontrolarnos para pensar mejor las cosas antes de hacerlas o decirlas, y eso aplica mucho para el trabajo, más aún en situaciones o momentos difíciles y desafiadores. También escuchamos de manera activa porque nuestros hijos tienen sus propias ideas y visión del mundo que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Y luego de escucharlos, como lo debemos hacer con nuestros equipos de trabajo, es importante explicar el propósito de las cosas, la razón de nuestras decisiones, compartiendo siempre ideas y pensamientos.

“Mantener la calma”

- Fabiola Morales, CEO de Niubiz

Una de las habilidades más grandes que desarrollamos las mamás trabajadoras es la multitarea: planificar y hacer muchísimas cosas a la vez haciendo switch entre uno y otro tema con extrema facilidad para mantener todo en pie y rodando. Llevando esta habilidad a nuestro rol en la organización, nos permite orquestar más fácilmente la agenda financiera, los temas humanos, los políticos y en momentos de crisis, nos permite sumar a esta ecuación asuntos de extrema urgencia que requieren acción inmediata, sin descuidar las repercusiones de fondo.

Mantenemos también la calma, aún cuando la situación se vea muy mal o poco esperanzadora, y en lugar de caer en la desesperación, aprietas el corazón, le das a tu hijo o equipo de trabajo la calma y tranquilidad suficiente para afrontar el momento y abrir la mente a pensamientos positivos, aunque no tienes idea de lo que vendrá más adelante.

Demostrar empatía

- Nelly Zegarra, Gerente Legal y Asuntos de Gobierno Perú, Ecuador y Bolivia en PepsiCo Perú

Tengo 3 hijos hombres de distintas edades y personalidades, como madre he aprendido lo importante que es la empatía pues cada uno de ellos vive y siente de distinta manera diversas experiencias, eso implica entenderlos, ayudarlos a comprender el porqué de algunas emociones y sostenerlos en ese proceso. En los momentos de crisis, recuerdo lo importante que es demostrar empatía. ¿Cómo? escuchando diversas opiniones, pero sobre todo demostrando que nos importan las ideas y emociones de cada uno y que valoramos esas opiniones, esos aportes, para tomar mejores decisiones y encontrar soluciones a las crisis que afrontamos.

Inteligencia emocional

- Vicky Cruz, representante para el Perú en el cargo de Gerente General para la empresa Informática Documental S.A.C. de Colombia con sede en Perú.

Bajo su lema “conocimiento es poder¨, la ejecutiva es testigo del enorme reto de ser madre y gerente general a la vez. Con un bebé operado de emergencia a las pocas de nacer, tuvo que seguir sacando los proyectos que estaban a su cargo. “Tuve así la oportunidad de aprender a convivir con las vicisitudes y lograr separar lo personal de lo profesional. Pude aplicar en el trabajo la creatividad y así demostrar que sí es posible lograr los objetivos trazados y capacidad para motivar. Logré a través de la inteligencia financiera tener resultado y lograr el éxito. Gestionar cuando se presentó la crisis (conflictos) en el entorno institucional .





La organización

- Cayetana Aljovín, abogada de profesión y presidenta del Directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

“La experiencia como mamá me ha servido muchísimo para hacer frente a situaciones complicadas. Cómo mamás sabemos que las crisis ocurrirán pero lo importante es saber manejarlas, debemos estar preparadas, buscar ayuda si fuese necesaria y rodearnos de las mejores personas. Por otro lado, sabemos de la importancia de la conversación, del diálogo. Escuchar es una habilidad que desarrollamos para poder ser una buena mamá y eso también lo aplicamos en nuestras empresas. Finalmente, somos muy conscientes de lo valioso que es el tiempo justamente para poder compartir tiempo en familia por lo que somos muy organizadas y ello también lo aplicamos en nuestras empresas en aspectos tan sencillos como el manejo de tiempo en las reuniones o en otros más complejos como la organización de equipos de trabajo”, cuenta a Gestión.pe

Reconocer un problema

- Marianella Cabanillas Cancino de Zarzar, gerente general en Corporación Enerjet S.A.

“Nuestro viaje de la maternidad nunca termina, y tampoco lo hace nuestro viaje como líderes”, comenta Cabanillas.

“La maternidad es un potenciador para varias de las competencias que, como CEO, debo tener. Siendo madre te das cuenta rápidamente que las situaciones inesperadas o que las sorpresas son cosas de todos los días, que pueden aparecerse cuando tu agenda está muy apretada. Pues debes mantener la calma, porque es como tomas buenas decisiones y como evitas que los demás se alarmen con tu reacción. Si hay alguna situación que pueda competir con la maternidad a la hora de enfrentarse las sorpresas, son los momentos de crisis. Pues, no entres en pánico, si el plan no funciona, cambia el plan; pero nunca cambies la meta. También desarrollamos la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia, te vuelves más analítica con los hechos y observadora en cómo éstos afectan a las personas. Ser madre también se parece mucho a dirigir un equipo, ya que al igual que con tus hijos debes sacar lo mejor de quienes integran tu organización”.

Ser una guía

- Rossana Gallesio Gonzales, socia directora de ContHabilidad Financiera

Un de las principales habilidades que he podido desarrollar como madre es la de guía y orientación, y muchas otras veces, la docencia. Un madre puede tener muchas obligaciones y responsabilidades para con sus hijos pero, cuando pensamos más allá de nuestro pequeño entorno familiar comprendemos que no solo criamos hijos sino agentes de cambio para una mejor sociedad. En esa línea, como madre, tenemos una labor continua y permanente que es guiar y orientar a nuestros hijos en base a la realidad de la sociedad y todo lo negativo y positivo que ello conlleva. Tenemos que ser líderes que inspiren y motiven a su personal, que estén aptos para afrontar momentos complicados, proyectándolos a futuro y por supuesto, en su crecimiento. El mejor valor de una empresa es su capital humano, por eso, haciendo el comparativo, debemos hacer una docencia permanente trasladando la experiencia que uno ya tiene hacia el beneficio de ellos.

Los valores, la clave

- Ángela Flores, economista y directora Ejecutiva de Alafarpe

“Ser mamá ejecutiva es toda una experiencia que me ayuda permanentemente a implementar la resiliencia y la empatía para poder trascender esos valores a mi familia y afrontar las distintas crisis de las empresas asociadas a Alafarpe”, menciona.

Negociar con empatía

- Carmen Beltrán, Gerente General de Cofopri

Tiene 13 años de experiencia como madre de su hija Almudena que -comenta- le regala la oportunidad de crecer junto a ella cada día.

“La maternidad trajo con ella la reafirmación de mi compromiso con mis colegas y grupos a cargo, así como el desarrollo de nuevas habilidades frente a situaciones nuevas. Tener una escucha activa, negociar con empatía e inteligencia emocional, trazarnos metas a corto y largo plazo, y ser creativa frente a situaciones que ameritaban respuestas rápidas para dar soluciones, son algunas de las estrategias que la maternidad me ha permitido ejercitar y poner a prueba en momentos de crisis. La empatía y la auto observación que construimos en nuestro rol como madres, son para mi elementos fundamentales que me ayudan en mi día a día como servidora pública, y así buscar inspirar a otras mujeres a comprometerse con el objetivo final de la administración pública, brindar servicios de calidad a nuestros usuarios: somos personas al servicio de otras personas.

Saber comunicar

-Cecilia Flores, presidenta de WomenCEO Perú.

Mi hija se llama Orlenka y puedo decir que ser madre -y tomárselo en serio- te cambia la vida. Desarrollas una serie de habilidades algunas de las cuales bien pueden aplicarse a la gestión empresarial en tiempos de crisis. Una de ellas es ser congruente entre lo que pienso, digo y hago porque estamos formando seres humanos, la tarea más delicada del mundo. Lo mismo ocurre en una organización en crisis, se requiere de líderes firmes y coherentes, porque es en esos tiempos donde se pone a prueba la consistencia de los valores impulsados en la cultura organizacional.

Otra habilidad importante es saber comunicar. En mi caso, fue un largo proceso prueba-error con mi hija durante su pre adolescencia, con una capacidad desarrollada para analizar y cuestionar, pero hay que ser asertivos; y lo mismo ocurre en una organización en crisis, la comunicación asertiva es fundamental. Otra habilidad que especialmente valoro cuando lo veo en otros también es la de estar disponible y con buena actitud; que pese a los problemas y a las presiones, una tiene apertura, empatía, disposición a dar un mensaje positivo o adecuado, en todo caso, a tener una actitud constructiva. Siempre me identifiqué como una agente positiva de cambio y tenía como regla que nadie tiene derecho a quitar la buena energía de otro. En los momentos de crisis que viví en el mundo laboral, estas habilidades fueron esenciales para afrontar y superar el momento. Creo que la maternidad es una fuente de aprendizaje constante y por ello me siento agradecida a la vida por permitirme ser madre, profesional activa y sobre todo una mujer comprometida a construir un mundo mejor.

Tenemos muy desarrollado el sentido de la unión

- Corinne Flores, presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna

“Las madres tenemos muy desarrollado el sentido de la unión, pues es lo que buscamos que trascienda también en la relación entre nuestros hijos. Y es justo esto, algo muy relevante para el trabajo en equipo llevado al fuero de la empresa, en el que es importante, además, estrechar lazos de fraternidad para salir adelante en los momentos difíciles. Una madre a lo largo de su vida tiene días buenos y malos con los hijos, en la empresa es igual. En realidad, el sentimiento maternal siempre surge, sea con los hijos o con los trabajadores; es inevitable a veces no buscar apoyar o aconsejar a alguien cercano”.

La clave está en siempre buscar ser los mejores en cualquier cosa que uno haga

- Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú)

“Tengo 4 hijos y quedé viuda cuando el último tenía 15 años, pero igual tuve que sacarlos adelante y cumplir la labor de padre también. Ese fue un momento difícil como los hay muchos en una empresa; sin embargo, la clave está en siempre buscar ser los mejores en cualquier cosa que uno haga, en cualquier nivel que nos encontremos. Otro aspecto igual de importante, es la fortaleza para enfrentar las situaciones adversas y no morir en el intento. Así como en la casa, la madre aplica el amor y el rigor; en la empresa, también a veces es necesario un consejo o un ‘jalón de orejas’”.

Motivación continua

- Úrsula Diez Canseco, Directora de Marketing de Urbanova

La ejecución y resolución de problemas, son dos de las habilidades que compatibilizo como madre y ejecutiva. Ejecutar y resolver problemas y crisis es parte del día a día en una organización, y si bien existen protocolos establecidos, los retos pueden tener distintas dimensiones y hay que hacerles frente. A eso, se suma el compromiso para con la organización, lo que te hará dar la milla extra para resolver cualquier impase por más esfuerzo que demande. Finalmente, la motivación continua y la fuerza que te traen tus hijos, te da un empuje adicional con perspectiva y pasión, que se transmite hacia los equipos para gestionar y enfrentar retos.

Inspirar a otros

- Zully Alcántara, subgerente de Finanzas y Control de Gestión en Celepsa

Definitivamente dirigir equipos de trabajo y educar a los hijos tienen mucho en común, dice la ejecutiva.

“Recuerdo estar sentada escuchando un taller y lo nos enseñaban para el ámbito empresarial funcionaba perfectamente para mí como mamá; y recuerdo también estar participando de una escuela de padres, viendo un video sobre Disciplina Positiva y pensando que eso aplicaba perfectamente a mi equipo de trabajo. Dirigir y motivar personas funciona en la oficina y en la casa de manera similar. Quienes tenemos la bendición de educar a nuestros hijos tenemos una ventaja, pues en casa el entrenamiento ocurre en modo intensivo: el feedback se da de inmediato, es 100% sincero y sin filtros. ¡Qué mejor escuela de coaching que ser mamá de dos jovencitas adolescentes! Creo que la clave está en inspirar a otros. Y ¿Qué necesitamos para lograrlo? cito a María Soto, educadora española: ‘Se necesita que ellos confíen en mí basados en la capacidad y la seguridad que yo proyecto´. ¿Cómo podemos lograrlo? En casa, con límites; en el ámbito profesional, con Políticas y Procedimientos claros y completos. Luego siendo firmes respecto de ellos, pero al mismo tiempo, respetuosos y amables”.

Crear soluciones

- Magaly Bardales, Gerente Corporativo Legal y de Relaciones Institucionales de Nexa

Creo firmemente que las madres cumplimos un rol fundamental en la formación de nuestros hijos y en su desarrollo dentro de la sociedad. Como madre trabajo todo el tiempo para reforzar el vínculo con mi hijo, el mismo que promuevo con constante comunicación, mucha escucha activa y empatía. Parte de mi trabajo está relacionado en mantener buenas relaciones con diversos stakeholders, basadas en respeto mutuo, por lo que la comunicación ha sido fundamental en este proceso para entender diferentes puntos de vista sobre un mismo problema y crear soluciones eficientes.

“Hacemos que las cosas sucedan”

- Luciana Caravedo, Directora de Sostenibilidad y Reputación de Cálidda

Estoy convencida que cuando una mujer es mamá, desarrollas muchas habilidades. Está la capacidad para resolver problemas: ser empáticos con nuestros hijos y escucharlos, nos ayuda a entenderlos y enlistar posibles soluciones para todas las circunstancias en las que nos necesiten. Somos resilientes y enfrentamos distintos desafíos a lo largo de la crianza de nuestros hijos. A medida que pasa el tiempo, no solo luchamos por nosotras, sino también por ellos pues tenemos un motor aún más grande. Esto, sin duda, es clave para adaptarnos a mercados o contextos dinámicos, y, sobre todo, tomar decisiones en momentos de crisis. Por último, tenemos un enfoque en alcanzar metas y capacidad de ejecución: hacemos que las cosas sucedan, ya que sabemos que nuestra responsabilidad como madres es impostergable y lo hacemos con dedicación y amor.

Una mirada positiva

-Maricé Gutierrez, Head of Employee Benefits en Lockton Perú

Soy madre de Salvador de 18 años y de Facundo de 9 años, con mundos totalmente diferentes y necesidades diversas. Ello me ha permitido desarrollar diferentes tipos de enfoque ante cualquier crisis que pueda suceder en la empresa o en los clientes. Para mí, lo primero es dejar de ver una crisis como tal, sino mirarla como una oportunidad de aprendizaje, porque pongo en acción las habilidades necesarias que permitan hacer que este momento complejo, se resuelva de inmediato y estemos listos para poder seguir contribuyendo al crecimiento de la organización y de los clientes.

Ante cualquier crisis: Una mirada positiva, escucha continua y sensible, enfoque amplio, amoroso y sin juicios, permitirán siempre un cambio 360° ante cualquier problema.

En crisis personal y laboral esto último es lo más importante

- Janice Seinfeld, Directora de Videnza Consultores

Ser madre de cuatro hijos me ha permitido desarrollar habilidades fundamentales que busco siempre aplicar en Videnza Consultores: capacidad de organización y planificación, motivación para asumir riesgos, gestión de recursos y de personas, trabajo en equipo, liderazgo, perseverancia, constancia y, sobre todo, capacidad de escucha, empatía y comunicación. En momentos de crisis —personal y laboral— esto último es lo más importante. Implica valorar las características únicas de cada hijo y de cada compañero de trabajo. Son justamente esas cualidades personales las que nos hacen especiales, nos enriquecen día a día y nos permiten disfrutar de este camino que recorremos juntos.

Busca lo mejor

- Karen Aleman - Gerenta de talento de Komatsu-Mitsui

No solo como madre he aprendido y sigo haciéndolo, sino, también como lideresa, porque tengo la gran responsabilidad y prioridad de guiar a un equipo de trabajo. Como madres siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos, y de la misma manera como profesional y lideresa, busco lo mejor para mi gente y la empresa; en especial, que mi equipo disfrute y ame lo que hace, porque eso no solo les genera satisfacción sino la sana ambición de querer y lograr más. Tendrán tropiezos en el camino, como todos/as, pero también tendrán de mi parte la motivación y apoyo necesario para aprender y seguir adelante, y una vez que lo logran, serán reconocidos/as por ello.

Confiar en ti misma

- Carla García, Latam Sales Director at Zoho Corporation

Ser madre significa confiar en ti misma para hacer cosas que quizás no sepas hacer, como calmar los miedos más oscuros que puedas imaginar relacionados con tu hijo, sin nadie que te guíe en absoluto. Hay una larga lista de habilidades que he desarrollado como mamá, entre ellas, saber cómo arreglar las cosas de inmediato, lo que es absolutamente necesario en el mundo ejecutivo, pues siempre hay algo por solucionar sin demoras.

También he visto que ser paciente y mantener la calma son acciones realmente necesarias; ser organizada en el sentido de administrar mejor tus tiempos; y cultivar la empatía y el trato humano ante cualquier circunstancia también me ha ayudado a resolver cualquier tipo de crisis. Ponerme en el lugar de la otra persona me ha ayudado a entender cómo perciben las cosas, al tiempo que me ha permitido trabajar en equipo y superar cualquier crisis.

La resiliencia

- Patricia Cortez, Líder de Comunicación Externa y Reputación de Rímac

La resiliencia, en un contexto que nos desafía todos los días, trato de transmitirle a mis hijos de 10 y 12 que están en una etapa de cambio emocional y físico que enfrenten los retos con pasión. Mi secreto del éxito con ellos es que aprendan a vivir y disfrutar cada una de sus historias.

En el mundo corporativo tanto la empatía como la resiliencia son claves. La primera para saber entender las relaciones interpersonales y lo que realmente moviliza y motiva a las personas. En los últimos años esta habilidad ha sido fundamental en la cual la virtualidad ha generado nuevos espacios de escucha y sobre ello el reto de generar confianza. Y el segundo, para actuar y aconsejar de forma asertiva y estratégica ante en situaciones de riesgo, incertidumbre o estrés. En el ambiente laboral, ser resiliente permite resolver problemas, enfrentar retos y convertir debilidades en valiosas oportunidades.

Soy más consciente de la definición de tribu y trabajo en equipo

- Giuliana Pacheco, Gerenta Principal de Asuntos Corporativos de Banco Pichincha

La maternidad es un reto, una aventura, que viene sin escuela, sin manual. Gracias a esta experiencia como madre soy más consciente de la definición de tribu y trabajo en equipo: Una persona no puede hacer todo sola por más que lo desee. Es importante identificar la tribu que brindará soporte a tu maternidad/crianza, como es importante en el trabajo articular esfuerzos con diversas áreas o personas para lograr los objetivos de la organización. En segundo lugar, la priorización: Como madre a veces tienes que decidir si esperas tener la casa impecable y mega organizada o dejar de lado esa preocupación y fluir con el posible desorden que traen los juegos, las pijamadas en la sala. Así como en el trabajo debes centrar los esfuerzos y energías en lo que más agrega valor al resultado esperado.

También es clave la confianza en la intuición y expertise: Esto es algo que pasa a muchas mamás (y a muchas personas, de seguro) y tiene que ver con cuestionar constantemente si lo estamos haciendo bien, posiblemente pasa lo mismo ante un nuevo reto laboral (el conocido Síndrome de la Impostora). Acá, por ejemplo, el rol de contención de la tribu es clave y también lo es confiar en nuestra experiencia.

Acompañamos a las personas para que destaquen sus fortalezas

- Ximena Goyburu de Habich, Gerente de Personas y Transformación en Derco Perú

Como madre vivo el desafío de acompañar a mis hijos, Arantza y Mateo, en el camino de descubrir cuáles son los sueños que los movilizan, que aprendan y vayan descubriendo cuáles son sus fortalezas para que puedan dar lo mejor de ellos y sobre todo disfruten este camino. Considero que estas habilidades han contribuido en mi rol como Gerente de Personas y Transformación en Derco Perú ya que, en los entornos de cambio y crisis, acompañamos a las personas para que destaquen sus fortalezas, potencien al máximo sus capacidades y puedan adaptarse con éxito.

Desarrollar la resiliencia como aptitud es fundamental,

- Daniela Maúrtua, Hub Marketing Communications Manager de Sudamérica para el negocio de Process Industries en la transnacional ABB.

Si bien siempre me he considerado una mujer organizada, ser madre me ha permitido estructurar mejor mis tiempos, estableciendo con mayor eficacia mis prioridades, de tal manera que pueda mantener un óptimo perfil profesional sin descuidar mi rol de madre. En ese mismo sentido, desarrollar la resiliencia como aptitud es fundamental, ya que los desafíos y los imprevistos se multiplican con la maternidad. La serenidad que te da no tener aversión a lo inesperado resulta muy importante a la hora de enfrentar dificultades en la empresa o en momentos de crisis.

Pasamos a entender y aprender muchas cosas que ignorábamos

- Carolina Celis, gerente de Comunicaciones Corporativas en Hitachi Energy para Latinoamérica y el Caribe.

La resiliencia. Cuando nos convertimos en madres, pasamos a entender y aprender muchas cosas que ignorábamos. Nos volvemos súper poderosas y podemos enfrentar lo que nos pongan. Este súper poder lo aplico en mi vida laboral.

