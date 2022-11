Su gerente general, Silvio Vila, afirmó que dicho crecimiento les permitirá finalmente superar las ventas del 2019 (pre pandemia) en 5%.

Para lograrlo, New Athletic -la primera compañía peruana y quinta a nivel general en importación de calzado, según Adex Data Trade- ha capitalizado la creciente demanda de zapatillas de running no solo por parte de deportistas, sino del público en general. Asimismo, ha reforzado colecciones de calzado casual y de fútbol, cuyos pedidos van en ascenso.

Entre el 2023 y 2025, la marca proyecta crecer también a un ritmo anual de 30%, debido a un mayor número de tiendas.

Retoma aperturas

Debido al impacto de la pandemia en la asistencia a las tiendas, New Athletic llegó a cerrar dos ubicaciones el 2020. Sin embargo, por la recuperación vista el 2022, ha retomado la apertura de locales este último trimestre.

“Antes que termine el año abriremos una tienda en Jockey Plaza y otra en el Bulevar de Asia, llegando a 39 ubicaciones”, anunció Vila. La tienda 37 se inauguró la semana pasada en Plaza Norte.

Para esta campaña navideña también alista una “Expo Tienda” en su centro de distribución del Cercado de Lima. En el 2023, planea abrir cinco tiendas más y para ello buscan locales en malls y puerta a calle.

No obstante, reconoció que el canal mayorista seguirá siendo el principal en las ventas de la empresa. Hoy, aporta alrededor del 70%.

Expansión internacional

Consultado por los anunciados planes de expansión internacional, Vila afirmó que están atentos al ruido político de los países vecinos y las condiciones de importación, a fin de entrar con precios competitivos. Así, espera ingresar por lo menos a dos países el 2023.

La apuesta inicial será con el canal mayorista. En su momento, adelantó que mantenían negociaciones para ir a Bolivia, Ecuador y Colombia.

Para atender a los mercados, explicó que han reorientado casi toda la producción de indumentaria deportiva a Perú, ante los altos costos de importación. En tanto, mantienen la importación de zapatillas de Asia al 100%, pues la tecnología requerida para su fabricación no se encuentra en Perú.

LEA TAMBIÉN: New Athletic apuesta por producción local ante alza de fletes

Consumidor cauto

Vila afirmó que las ventas se aceleraron en el primer semestre del 2022 y el consumidor elevó sus tickets de compra. Sin embargo, estos ahora descienden a un promedio de S/ 180 a S/ 200, ante un consumidor que está más cauto.

En el mercado en general, refirió que los tickets son más altos, debido a los precios de las marcas internacionales.

Por su parte, el precio de las zapatillas se ha elevado entre 8% y 10%, debido al incremento del costo del flete e insumos de producción. Si bien Vila consideró que el alza de precios debería ser mayor, reconoció que la alta competencia no permite trasladar todo el aumento de los gastos.

De otro lado, el gerente general de New Athletic espera que la campaña navideña del 2022 sea superior en ventas a la de años previos.

La competencia en el top 5

En la importación de calzado, las marcas internacionales tienen los tres primeros lugares, seguidas de dos marcas regionales o nacionales. En el 2021, Adidas Perú fue la primera empresa en importaciones de calzado y sus partes con US$ 61.2 millones (12.9% del total), según cifras de Sunat y Adex Data Trade.

En segundo lugar, se ubicó Equiperu (Nike) con US$ 44.3 millones; seguido de Empresas Comerciales (Bata), con US$ 34.5 millones. En el cuarto lugar, entra Tottus con US$ 20 millones y; en la quinta posición, figura New Athletic con US$ 17.6 millones.

Dentro de las empresas con importaciones mayores a US$ 10 millones, los mayores crecimientos fueron de New Athletic (210.9%) y Skechers Perú (109.7%). El año pasado, China fue el principal proveedor de calzados y sus partes con US$ 280 millones, seguido de Vietnam (US$ 80.4 millones) e Indonesia (US$ 42.9 millones).

En las importaciones totales de calzado y sus partes, la categoría “calzado de material textil” -que concentra las partidas de zapatillas en sus diferentes tipos- representó el 49.8% del total el 2021 con US$ 236.5 millones y se acercó a las cifras pre-pandemia (US$ 240.9 millones el 2019).

La demanda virtual

Según cifras de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, los consumidores peruanos suelen invertir, aproximadamente, entre S/ 180 a S/ 210 en zapatos, siendo las zapatillas (83%) las más demandadas, seguida de botas (10%) y sandalias (3%).

“Durante campañas comerciales importantes como los Cyber Wow o Black Friday, los usuarios suelen aprovechar las ofertas para adquirir todo tipo de calzado, incrementando la demanda en la categoría en un 113% con respecto a temporadas regulares”, indica la empresa.

Aplicación del dumping

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de ADEX recordó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso derechos antidumping a las importaciones de calzado con parte superior de cuero natural y caucho o plástico desde China el 2000.

Por su parte, la Sociedad de Comercio exterior del Perú (Comex Perú) señaló que dichos derechos fueron ampliados por cinco años el 12 de septiembre último, a fin de proteger la producción nacional de calzado. Sin embargo, este gremio considera que la medida no ha tenido el efecto deseado.

Del 2010 al 2019, refirió que el PBI real de la fabricación de cuero y calzado no ha despegado y oscila entre los S/ 800 millones y S/ 1,000 millones. En el 2020, cayó a S/ 596 millones por la pandemia.

“Considerar como solución medidas proteccionistas, que afectan al consumidor en artículos esenciales para su bienestar, como el calzado, significa que los peruanos seguiremos pagando un monto fijo adicional por cada zapato que se importa”, anotó.