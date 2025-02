Las acciones de la empresa dirigida por Elon Musk cerraron con una caída del 8.4% a US$ 302.80 en la bolsa de Nueva York este martes, con una capitalización bursátil de US$ 974,000 millones. Las acciones han caído acumulativamente un 16% en cuatro sesiones bursátiles consecutivas de pérdidas, lo que ha eliminado US$ 186,000 millones en valor de mercado durante ese tiempo.

Las ventas de vehículos Tesla cayeron un 45% el mes pasado en toda Europa, mientras que las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 37% en el sector en general, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

La caída de las acciones de Tesla hizo que su capitalización de mercado volviera a ubicarse por debajo del billón de dólares, algo que no ocurría desde noviembre del año pasado.

Esto pone de relieve el creciente riesgo que suponen las incursiones políticas de su director ejecutivo para el negocio principal de venta de automóviles de la empresa.

“Los sueños europeos de Tesla se están estancando con la caída de las ventas de enero”, dijo Steve Man, analista sénior de Bloomberg Intelligence . Al mismo tiempo, “el gigante de los vehículos eléctricos se enfrenta a la competencia y a las controversias relacionadas a Elon Musk”.

La situación ha cambiado rápidamente para Tesla. Las acciones se dispararon a finales del año pasado después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con los inversionistas apostando a que la estrecha amistad de Musk con el presidente y su equipo allanará el camino para una vía regulatoria más fácil para las ambiciones de la compañía de desarrollar un automóvil totalmente autónomo.

Sin embargo, después de tocar un máximo histórico a mediados de diciembre, las acciones de Tesla han experimentado una caída constante, y las preocupaciones sobre la desaceleración de las ventas y la preocupación de Musk por la política han eclipsado la euforia inicial.

Musk-Trump

Tesla vendió menos de 10,000 unidades en Europa el mes pasado, un 45% menos que el año anterior.

Musk asumió un papel destacado en el gobierno estadounidense como asesor del presidente republicano Donald Trump para recortar el gasto público.

También ha expresado un fuerte apoyo a líderes políticos de extrema derecha en Europa, inclusive en las últimas elecciones en Alemania, lo que ha generado críticas de parte de algunos políticos europeos.

El precio de las acciones de Tesla se disparó tras las elecciones estadounidenses en noviembre pasado, ante la confianza de los inversores en que la cercanía de Musk y Trump podría ayudar a sus empresas.

Las cifras débiles de sus ventas en Europa parecen haber pinchado ese optimismo, al menos por ahora, y han generado preocupaciones de que lo que puede ser popular en Estados Unidos llegue a perjudicar el éxito de la empresa en otros lugares.

Además de los desafíos en Europa, Tesla enfrenta una fuerte competencia de fabricantes como BYD en China, un mercado clave para los vehículos eléctricos.

Esta semana, la empresa de Musk anunció que empezaría a ofrecer funciones avanzadas de conducción autónoma para sus autos en China, poco después de que BYD informara que introduciría esta tecnología en casi todos sus vehículos.

Con información de Bloomberg y AFP